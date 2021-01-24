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محافظات

ذكرى وطنية خالدة.. محافظ البحر الأحمر يزور مديرية الأمن للتهنئة بعيد الشرطة الـ 69

الأحد 24/يناير/2021 - 03:54 م
محافظ البحر الأحمر
محافظ البحر الأحمر يزور مديرية الأمن للتهنئة بعيد الشرطة
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إبراهيم جادالله
حرص محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، اليوم الأحد، على زيارة مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحر الأحمر اللواء سليمان شتا، في مكتبه بمديرية الأمن، لتقديم التهنئة بمناسبة الإحتفال بعيد الشرطة الـ69. 

وأكد محافظ البحر الأحمر، خلال الزيارة على الدور البطولي الذي يقوم به رجال الشرطة بمعاونة رجال القوات المسلحة لحماية الوطن والمواطنين، لافتًا إلى أن ذكرى الملحمة البطولية والفدائية لأبطال الشرطة عام 1952 ستظل ذكرى وطنية خالدة يتم الاحتفال بها كل عام، موجهًا التهنئة لوزير الداخلية اللواء محمود توفيق، ولجميع رجال الشرطة. 

أشاد المحافظ، بجهود ونجاحات رجال الشرطة في كل القطاعات والإدارات العامة ومديريات الأمن بصفة عامة، وفى مديرية أمن البحر الأحمر بصفة خاصة، لتحقيق الأمن بمختلف المدن.

كما أشاد بالتعاون الهادف بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ورجال الشرطة بمديرية الأمن، حيث يعمل الجميع بروح الفريق الواحد، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لافتًا إلى أن القيادة السياسية تقدم كل الدعم لرجال الشرطة وأسر الشهداء. 

من ناحيته وجه مدير أمن البحر الأحمر، الشكر للمحافظ، مؤكدًا أن جميع العاملين بالمديرية من ضباط وأفراد وعاملين مدنيين، يكنون الإحترام والتقدير والحب للمحافظ وقيادات المحافظة، وهناك تعاون مشترك لتحقيق الأمن والاستقرار وتنفيذ القانون.

رافق المحافظ خلال الزيارة، سكرتير عام المحافظة اللواء محمد البندارى، والسكرتير العام المساعد اللواء هشام الطويل، والمستشار الإعلامي للمحافظة محمد مخلوف.
ذكرى وطنية خالدة.. محافظ البحر الأحمر يزور مديرية الأمن للتهنئة بعيد الشرطة الـ 69
ذكرى وطنية خالدة.. محافظ البحر الأحمر يزور مديرية الأمن للتهنئة بعيد الشرطة الـ 69
ذكرى وطنية خالدة.. محافظ البحر الأحمر يزور مديرية الأمن للتهنئة بعيد الشرطة الـ 69
ذكرى وطنية خالدة.. محافظ البحر الأحمر يزور مديرية الأمن للتهنئة بعيد الشرطة الـ 69
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