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محافظات

تشغيل خط المواصلات الداخلية لبلوكات بديل العشوائيات برأس غارب

السبت 23/يناير/2021 - 11:19 ص
المواصلات الداخلية
المواصلات الداخلية لبلوكات بديل العشوائيات
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إبراهيم جادالله
أكد اللواء إيهاب رأفت، رئيس مدينة رأس غارب، أنه تم صباح اليوم السبت، تشغيل خط السرفيس المواصلات الداخلية لمنطقة بديل العشوائيات حى الروضة، وتفعيل موقف لسيارات السرفيس بالمنطقة، استجابة لقاطني منطقة حى الروضة وتيسيرا على حركة انتقال المواطنين منها وإليها.

وتابع رئيس مدينة راس غارب ، أعمال إحلال وتجديد اعمدة الكهرباء وتغيير الكابلات .

وصرح "رافت ، بأن جارى عمال احلال وتغيير أعمدة الانارة وتغيير الكابلات التالفه وتركيب الكشافات وانارتها بمتطقة ال 100 وحدة ومنطقة ال 27 وحدة  ومنطقة السقاله ومنطقة امتداد الكورنيش .

وشدد على سرعة الانتهاء من اعمال الكهرباء العامه وتقديم افضل خدمة للمواطنين للحفاظ على حياتهم ، مشيرا إلى أنه جارى اعمال رفع كفاءة اعمدة الانارة بجميع شوارع المدينة واعادة طلاءها بالنيكل حفاظا عليها من اثار العوامل الجويه وتم الانتهاء من رفع كفاءة اعمدة الانارة بشار السوق القديم وشوارع منطقة خور رحمى وشارع الحرية وشارع الاذاعة والمدخل الشمالى والمدخل الجنوبى.

واضاف أنه جارى بالتوازى رصد أى اعطال باعمدة الانارة بجميع مناطق المدينة واصلاحها فورا سواء فى الفتره النهاريه و المسائية .

يأتى هذا ضمن خطة الانارة العامه والحفاظ على حياة المواطنين وتحسين مستوى الخدمه المقدمه .
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