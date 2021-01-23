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محافظات

ضبط أمينة سجل مدني بتهمة تزوير خطابات إقامة في مدينة الغردقة

السبت 23/يناير/2021 - 10:51 ص
سجل مدني
سجل مدني
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إبراهيم جادالله
ألقت مباحث الأحوال المدنية في محافظة البحر الأحمر القبض على أمينة السجل المدني بقسم ثان الغردقة و٢ آخرين من خارج السجل المدني بتهمة التزوير في خطابات الإقامة الصادرة من الأجهزة الأمنية وبيعها لطالبي تغيير محل الإقامة لمدينة الغردقة، وذلك باستخدام أختام مقلدة منسوبة لأجهزة الأمن المختصة بذلك الأمر.

وتم تحريز المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة وإحالة المتهمين للنيابة لاستكمال التحقيقات.

كشفت التحقيقات والتحريات الخاصة بالواقعة قيام المتهمة وتعمل أمينة السجل المدني بقسم ثان الغردقة بمشاركة سائق تاكسي وعاطل بالتزوير في خطابات الاقامة الصادرة من الاجهزة الامنية بالبحر الاحمر باستخدام اختام مقلدة ومزورة لهذه الجهات وذلك للمواطنين الراغبين في استخراج بطاقات رقم قومي مدون بها الاقامة بمدينة الغردقة مقابل الحصول على مبالغ مالية منهم.

وبعد فحص عدد من خطابات الاقامة المرفقة باستمارة استخراج بطاقات الرقم القومي تبين أن هذه الخطابات مزورة وموقع عليها من أمينة السجل المدني.

وتم القاء القبض على المتهمة الرئيسية وتمكنت أجهزة الأمن بقنا بالتنسبق مع امن البحر الأحمر من القبض على المتهم الثاني الهارب واحالته للنيابة إضافة إلى احد الوسطاء.

وكشفت التحريات ان اجمالي الخطابات المزورة يتراوح ما بين ١٠٠ إلى ٢٠٠ خطاب وأن المبالغ على كل خطاب تتراوح ما بين ٢٠٠٠ إلى ٣ آلاف جنيه.

وتم تحريز المضبوطات وارفاقها في المحضر وتباشر نيابة الغردقة التحقيقات مع المتهمين.
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