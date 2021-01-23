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محافظات

أستاذ جامعي: الفنادق العائمة خطر يهدد البحر الأحمر لهذا السبب

السبت 23/يناير/2021 - 04:01 ص
أستاذ جامعي : الفنادق
أستاذ جامعي : الفنادق العائمة خطر يهدد البحر الاحمر
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إبراهيم جادالله

أكد الدكتور محمود حنفى استاذ البيئة البحرية بجامعة قناة السويس، أن الفنادق العائمة لا تصلح فى البحر الاحمر وبيئته الحساسة، وقد تم رفض اقامة فنادق عائمة بالغردقة فى عام 2003؛ بسبب خطورتها على البيئة البحرية فهى تمثل خطورة كبيرة جدا، فوجود مثل هذه المراكب؛ سيتسبب فى نوع من الظلال على الشعاب المرجانية القريبة منها؛ مما يؤدى الى تغير فى التركيبة الخاصة بالنظام البيئى للشعاب، من حيث التنوع البيولوجى، بسبب انخفاض معدلات الضوء، وهى مهمة جدا للشعاب المرجانية  .

 

وأوضح "حنفي" أن المركب العائم اذا كان به الف زائر بجانب الطاقم فكم المخرجات الذى ستنتج عنه كميات كبيرة من الصرف والمياة شديدة الملوحة فطبقا لاحصائيات وزارة السياحة فالفندق الخمس نجوم معدلات استهلاك الفرد  800 لتر يومى ينتج عنها 500 لتر صرف صحى كيف ستنقل كل هذه الكميات من المياة وايضا اذا اعتمدنا على تحلية المياة فتحلية 800مترمكعب يومى سينتج عنها ما يزيد عن 1000 متر مكعب مياة شديدة الملوحة مطلوب صرفها بجانب 500 مترمكعب صرف صحى  يومى أين ستصرف كل هذه الكميات  وتختلف تلك النسب حسب معدلات الاشغال .

 

وكشف حنفى أن وجود الصرف الصحى فى بيئة مثل مياة البحر الاحمر شيئ مدمر جدا بسبب زيادة الطحالب البحرية وظهورها بشكل كثيف وستغطى على الشعاب المرجانية وستقتل مساحات شاسعة من الشعاب المرجانية بجانب المخلفات الصلبة التى قد تصل الى 2 طن يومى كيف سيتم التخلص منها .

 

واشار استاذ البيئة البحرية إلى أن عمليات الاستثمار السياحى بالبحر الاحمر تمت على أساس الكم وليس الكيف؛ مما تسبب فى ارهاق شديد للبيئة البحرية التي أصبحت لا تتحمل كل هذا الضغط، فمعدلات الغوص وصلت فى بعض مناطق الغوص الى 200 الف غوصة، وهو رقم كبير جدا.

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