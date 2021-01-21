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محافظات

العريس يجلد أصدقاءه بالكرباج.. أغرب عادات الزفاف فى حلايب وشلاتين.. صور

الخميس 21/يناير/2021 - 11:01 ص
صدى البلد
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ابراهيم جاد الله
تتميز  منطقة حلايب وشلاتين بطابع خاص فى كل شئ حتى فى مراسم الزواج سواء كانت طريقة الزفاف او الملابس فمازالت الثقافة البجاوية المرتبطة في تراثهم الشعبي تفرض نفسها على طقوس الزواج.

وقال ادم حسن من أبناء الشلاتين أن الارتباط بالمنطقة يعتمد فى الأساس على زواج الأقارب خاصة إذا كان للفتاه أبناء عمومه فلا يسمح لها بالزواج من الخارج ولا يتقدم أحد لخطبتها مراعاة لتلك العادات .

واضاف حسن قديما كانت مراسم الزفاف  تستمر لشهر متواصل، ويرجع سبب ذلك إلى بعد المسافات، والترحال بالإبل، إذ لا يمكن أن يقطع المدعو مسيرة أسبوع لحضور عرس، وتنحصر مدته على أيام قلائل، لذا كانت من الذوق فى ثقافتهم أن يمدوا أيام الأفراح ليستأنس الحضور طوال مدة إقامتهملدنى أهل العريس.
واوضح الحسن عثمان من ابناء الجنوب ان البجا في ثقافتهاتعتبر أن العريس ملكًا متوجًا له أن يغطي رأسه بالوشاح الأحمر تحديدًا وأن يحمل السيف المطرز والكرباج وأن يرتدي الثياب البجاوية الجديدة التي تميزه عن البقية من الشباب، مضاف إليها حديثًا العطور والأحذية المستوردة.

وتابع عثمان في قصة العمامة الحمراء قيلت عدة روايات منها أن تلك عادة مصرية قديمة مصاحبة لتتويج الملوك في مصر القديمة، ومنهم من ذهب على أن سكان الصحراء اعتمدوا ذلك حماية لعريسهم من الجن بحسب مفهومها ومعتقدها، وعلى سعة الروايات وتعدد أشكالها، تظل محافظة البجا على ثقافتها واحدة من أجمل الأمور في هذه القومية مع تطعيمها بجديد لا يخل بمضمونها وجوهرها.
واشارت فاطمة حسن الى أن  العروس ترتدى الثوب المطرز، وهو من الملابس التى عرفها البجا قديما، وحملوها من بلاد الهند، عبر تعاملهم مع شبه القارة الهندية سنوات سيطرتهم على موانئهم القديمة عيذاب ومن بعدها سواكن، وكذلك العطور والبخور التى تتزين بها العروس، وتضع فوق رأسها قطع ذهبية معقودة على مقدمة الرأس.

واضاف محمدزين انه خلال مراسم الزفاف هناك رقصات شهيرة مثل الهوسييت والبيبوب التى يتنافس خلالها مجموعات من الرجال والشباب، ويرقصون باستخدام السيوف والدروع و تقام العديد من الاحتفالات، وسباقات الإبل فى أجواء تنافسية ودية بين أصدقاء العريس.

الغريب فى الزفاف مجاملة أصدقاء العريس بكشف ظهورهم له ليضربهم بالكرباج وكلما تعرض الصديق للضرب أظهر ذلك مقدار كبير من المجاملة ويكون ذلك الضرب باستخدام كرباج قوى جدا مدهون بالزيت وفى الغالب لايترك العريس اصدقائة من المعازيم اللذين يقرروا مجاملته بهذه الطريقة إلا بعد خروج الدم من ظهورهمويعتبر ذلك دين علية يرده لكل صديق حسب عدد الجلدات التى تعرض لها بالكرباج فيردها بالمثل أو أكثر فى فرحه.
 
العريس يجلد أصدقاءه بالكرباج.. أغرب عادات الزفاف فى حلايب وشلاتين.. صور
العريس يجلد أصدقاءه بالكرباج.. أغرب عادات الزفاف فى حلايب وشلاتين.. صور
العريس يجلد أصدقاءه بالكرباج.. أغرب عادات الزفاف فى حلايب وشلاتين.. صور
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