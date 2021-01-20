بحث إنشاء غرفة صناعة الحرف اليدوية بسفاجا

تفقدت هدى المغربي رئيس مدينة سفاجا ، اليوم الأربعاء، و مسعد عمران رئيس غرفة صناعة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات، عددا من المواقع الخدمية بالمدينة لدراسة إنشاء فرع لغرفة صناعة الحرف اليدوية بسفاجا لمساعدة أصحاب الحرف اليدوية والتراثية والمشغولات اليدوية في تنمية صناعتهم.





أكد مسعد عمران، أن هناك اهتماما كبيرا من الدولة المصرية بصناعة الحرف اليدوية ، ولاسيما بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة بالاهتمام بذلك القطاع، وإطلاق مبادرة "تتلف في حرير" لتنمية أصحاب الحرف اليدوية.





وأوضحت رئيس المدينة ، أن زيارة رئيس الغرفة جاءت بعد التنسيق مع الغرفة بالقاهرة وعمل زيارة لهم لتوضيح رغبة المدينة في إنشاء فرع للغرفة بمساعدة أهالي مدينة سفاجا.





تفقدت المغربي مع رئيس غرفة الصناعات اليدوية باتحاد الصناعات عددا من المواقع لمشاهدة الأماكن المقترحة لتطوير الحرف اليدوية والتراثية بمدينة سفاجا.





وفي سياق متصل عقدت المغربي، اجتماعا مع رئيس غرفة الصناعات اليدوية وعدد من أصحاب الحرف اليدوية والتراثية على مستوي مدينة سفاجا وعدد من القيادات التنفيذية بحضور مدير الصندوق الاجتماعي ومدير إدارة التضامن الاجتماعي و مدير بنك القاهرة ومدير إدارة الشباب والرياضة بسفاجا ومدير إدارة التعاون والإنتاج وجمعية عمر بن الخطاب بسفاجا.





وأضافت رئيس المدينة أن الاجتماع بهدف خلق مزيد من التفاعل بين أصحاب الحرف اليدوية، بهدف وضع خطة لعرضها على المحافظ، لبحث سبل إنعاش قطاع الحرف اليدوية وتعظيم الاستفادة منه وتحويله من قطاع غير رسمي إلى قطاع رسمي.





ومن جانبه أكد محمد عبداللطيف مدير بنك القاهرة، على ضرورة التثقيف المالي للسيدات في مجال خدمات التمويل للمشروعات متناهية الصغر والمشروعات المنزلية، وعرض خدمات من بنك القاهرة في التمويل بالضمان الشخصي.





وتابع محمد مرعوش، رئيس جمعية عمر بن الخطاب وعضو اتحاد غرفة صناعات الحرف اليدوية والتراثية، ضرورة العمل على تجمع أصحاب الحرف والتعاون مع مركز تحديث غرفة الصناعة لعقد عدد من الدورات التدريبية، فيما أعرب يوسف ابوالحسن، مدير إدارة الشباب والرياضة بسفاجا، أنه على استعداد لاقامة عدد من المعارض بمراكز الشباب بالمدينة.





وأكد أن اهتمام الدولة بذلك القطاع سيكون له مردوده الإيجابي على التجارة والصناعة المصرية ولاسيما الحرف اليدوية .





وأشار عمران، إلى أن هناك متطلبات كثيرة لإنعاش ذلك القطاع على رأسها سن عدد من التشريعات الخاصة بالحرف اليدوية ، وذلك لتحويل ذلك القطاع من قطاع غير رسمي لقطاع رسمي من النشاطات الاقتصادية.





واختتم رئيس غرفة صناعة الحرف اليدوية بأنه يسعي إلي عقد سلسلة من المعارض لعرض منتجات الحرف اليدوية ، مشيرا الى اننا نحتاج تمويلا في الخامات، بالإضافة إلى تمويلات في بعض أنواع الماكينات التي تستخدم في تلك الصناعة.



