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برلمان

تواصل اجتماعات لجنة متابعة المسار الدستوري الليبي برعاية أممية بالغردقة

الأربعاء 20/يناير/2021 - 01:18 م
اجتماعات لجنة متابعة
اجتماعات لجنة متابعة المسار الدستوري الليبي بالغردقة
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إبراهيم جادالله

تتواصل اجتماعات لجنة متابعة المسار الدستوري الليبي، لليوم الثاني على التوالي برعاية البعثة الأممية، اليوم الأربعاء في أحد المنتجعات السياحية بالغردقة، وذلك لبحث سبل التوصل لاتفاق بين المجلسين حول مشروع إيجاد قاعدة دستورية وقانونية، ويناقش الوفدان الخيارات القانونية والدستورية التي يمكن طرحها على ملتقى الحوار السياسي الليبي لتسهيل المداولات حول المضي قدمًا في الترتيبات الدستورية، بمشاركة وفد مشترك مكون من 15 عضوًا في مجلسي النواب الليبي، و15 عضوًا في المجلس الأعلى للدولة وتستغرق الاجتماعات 4 أيام.


كان مطار الغردقة الدولي، استقبل ثلاث رحلات جوية تقل عددا من المسؤولين الليبيين المشاركين في الاجتماعات الخاصة بمناقشة الحوار السياسي الليبي، وتشهد المنطقة المحيطة بالمنتجع الذي تقام في الاجتماعات تواجدا أمنيا ومروريًا لتأمين الاجتماعات والمشاركين.


وكانت الغردقة، استضافت في شهر سبتمبر الماضي، اجتماعات بين وفود أمنية وعسكرية من ليبيا، لتأسيس لجنتين عسكريتين من الشرق والغرب الليبي، لتشكيل قوة مسؤولة عن تأمين مقر الحكومة الجديدة في سرت، وإنشاء لجنة عسكرية موسعة، لبحث إعلان قوة عسكرية موحدة في ليبيا ووضع خطط، لإبعاد المرتزقة والميليشيات المسلحة، وتأمين المواقع النفطية.


وشارك في الاجتماعات قادة عسكريون وأمنيون تابعون للجيش الوطني، ولحكومة الوفاق، وعدد من أمراء الحرب في بعض المدن الليبية، وخصوصًا مصراتة.

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