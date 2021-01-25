قتل صديقه خوفا من فضح شذوذه.. الحكم على ابن مليونير بريطاني بالمؤبد

حكم على ابن مليونير بالسجن المؤبد لقتله صديقه البالغ من العمر 15 عامًا في "هجوم شرس لا يرحم" لمنع تلميذ المدرسة من فضح علاقتهما الجنسية لصديقته.

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، سيقضي ماثيو ماسون ، 20 عامًا ، ما لا يقل عن 28 عامًا في السجن بعد إدانته بقتل أليكس رودا البالغ من العمر 15 عامًا في محكمة تشيستر كراون البريطانية في وقت سابق من هذا الشهر.

خلال المحاكمة ، استمعت المحكمة إلى أن ماسون استدرج أليكس رودا إلى غابة نائية بالقرب من قرية أشلي في شيشاير لمارسة الشذوذ قبل أن يضربه حتى الموت بمفتاح.

كان ماسون ، الذي كان يبلغ من العمر 18 عامًا في ذلك الوقت ، متورطًا في علاقة جنسية حميمة مع ضحيته.

لكن في رسائل تقشعر لها الأبدان تم الكشف عنها خلال المحاكمة ، زُعم أن المراهق البالغ من العمر 15 عامًا هدد بفضح علاقتهما بعد أن اكتشف أن المتهم كان يواعد فتاة لمدة عامين ، حسبما استمعت المحكمة.