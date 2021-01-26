قبل انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل.. وزيرة الصحة تتفقد مجمع الإسماعيلية الطبي

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قبل قليل، مجمع الإسماعيلية الطبي، رافقها وفد رئاسي، فى إطار متابعة الاستعدادات النهائية تمهيدًا للتشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، والمقرر أن يبدأ تطبيقها فى ٢٠ وحدة ومركز طبى و٣ مستشفيات بالمحافظة.





وبدأت الوزيرة جولتها بتفقد الأقسام المختلفة بمجمع الإسماعيلية الطبى (مستشفى الإسماعيلية العام سابقًا)، للاطمئنان على جاهزيته لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى بالمنظومة الجديدة.





وأشارت الوزيرة خلال جولتها التفقدية، إلى أن إجمالي المواطنين المسجلين بالمنظومة الجديدة بلغ 1,118,993 مواطن حتى الآن، وكذلك تم فتح أكثر من 250 ألف ملف عائلي للمواطنين، حيث بلغت نسبة التسجيل بالمنظومة 81,63% من إجمالي السكان بالمحافظة، والذين يبلغ عددهم 1,370,806 مواطن.





وأشارت الى تكلفة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالإسماعيلية، والتي تبلغ 10,125 مليار جنيه، تشمل 7,7 مليار جنيه تكلفة البنية التحتية للمنشآت الطبية، 1,9 مليار جنيه تكلفة التجهيزات الطبية وغير الطبية، 525 مليون جنيه قيمة التكلفة التشغيلية للمنشآت الطبية المقرر عملها ضمن مرحلة التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد في الإسماعيلية.





وأعلنت بدء مرحلة التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة بالإسماعيلية قريبًا، من خلال تشغيل 20 مركزا ووحدة صحية، بالإضافة إلى 3 مستشفيات، تم تطويرهم وتجهيزهم بأحدث التجهيزات والمستلزمات الطبية وغير الطبية.





وأوضحت المستشفيات الثلاث المقرر عملهم ضمن مرحلة التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة بالمحافظة، تشمل مجمع الإسماعيلية الطبي، هدية الرئيس عبد الفتاح السيسي لأبناء المحافظة، بما يشمله من تجهيزات طبية على أعلى مستوى بأحدث التقنيات العالمية، والذي يضم 9 مبانِ تخصصية لتقديم الخدمات الطبية بمختلف التخصصات من خلال أقسام "باطنة، أطفال، جراحة عامة، جراحة عظام، نساء وتوليد، أنف وأذن وحنجرة، جراحة مخ وأعصاب، أطفال مبسترين، جراحة أطفال، روماتيزم، أمراض قلب وصدر، رعاية مركزة، رعاية قلب، رعاية أطفال، استقبال وطوارئ، علاج طبيعي، غسيل كلوي، جراحة مسالك بولية، رمد، قسطرة قلب، الحقن المجهري، روماتيزم القلب، طب الجنين".





وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمجمع 33 عيادة خارجية، و103 غرف داخلية، و 63 سرير رعاية مركزة، بالإضافة إلى 22 حضانة، و 13 غرفة عمليات.





وتشمل المستشفيات الثلاثة، مركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكُلى والمسالك البولية بالإسماعيلية، والذي يضم 8 غرف داخلي، و89 ماكينات غسيل كلوي، و3 غرف عمليات، و8 سرير رعاية مركزة، بالإضافة إلى 6 عيادات متخصصة فى أمراض الكلى والمسالك البولية لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.





كما يشمل مستشفى طوارئ أبو خليفة للجراحات المتخصصة بالإسماعيلية، والتي تضم غرف الاستقبال والطوارئ، وتبلغ طاقتها الاستيعابية 6 عيادات خارجية، و 4 غرف عمليات، و 59 غرف داخلي، و 13 سرير رعاية.



