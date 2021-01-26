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أخبار البلد

برعاية وزارة السياحة.. وصول اثنين من المدونين من التشيك في زيارة تعريفية لمصر

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 07:00 م
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
وصل إلى مصر اثنان من المدونين من التشيك ممن يتمتعون بنسبة متابعة عالية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة؛ في إطار خطة وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة العامة للتنشيط السياحي، نحو تنظيم عدد من الزيارات التعريفية للمؤثرين والمدونين من دول العالم للترويج للمقاصد المصرية.

وسيتضمن برنامج الزيارة الخاص بهم الذي سيستمر قرابة الأسبوع أهم المقاصد السياحية في كل من القاهرة والجيزة والغردقة والأقصر. 

ومن جانبه، أكد المهندس أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أهمية استضافة مثل هؤلاء المدونين في إطار الاهتمام بتحديث آليات الترويج، والاستعانة بالمدونين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في الترويج لمصر خاصةً أنها أصبحت أكثر انتشارا في العالم وأكثرها تفاعلا مع الجمهور.

وأضاف أن الزيارات يكون لها دور كبير في إبراز جدية الإجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط السلامة الصحية التي تطبقها مصر على أرض الواقع في الفنادق والمتاحف والمواقع الأثرية المختلفة. 

وأشار السيد ماجد أبو سديرة، رئيس قطاع السياحة الدولية بالهيئة، إلى أن المدونين يحرصون منذ وصولهم مصر على توثيق كافة فعاليات زيارتهم لأهم الأماكن السياحية إلى مصر من خلال التقاط مجموعة من الصور ونشرها على صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم والتي يتابعها مئات الآلاف من المتابعين والذين يسترشدون بآرائهم عند اتخاذ قرارات السفر، إضافة إلى أنه يتم نشرها على موقع الهيئة Egypt Experience على الانستجرام. 

جدير بالذكر أنه قد زار مصر أيضا خلال الأسبوعين الماضيين مجموعة من المدونين من دول المملكة المتحدة وأوكرانيا، وذلك بناءً على الدعوة التي وجهتها لهم وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

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