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أخبار العالم

في أول أيام عمله.. بايدن يتلقى صفعة قوية من قاض فيدرالي

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 10:33 م
جو بايدن
جو بايدن
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شيماء مصطفى
منع قاض فيدرالي في ولاية تكساس الأمريكية، تنفيذ أمر للرئيس الأمريكي جو بايدن، بتجميد ترحيل المهاجرين غير الشرعيين.

وفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، جاء أمر المحكمة من دعوى قضائية رفعها المدعي العام في تكساس كين باكستون، للطعن في تجميد الترحيل لمدة 100 يوم، والتي دخلت حيز التنفيذ يوم الجمعة الماضي.

استشهدت الدعوى باتفاق تم توقيعه بين وزارة الأمن الداخلي وتكساس في الأيام الأخيرة من رئاسة ترامب يتطلب من الوزارة استشارة الدولة قبل تغيير أي سياسة أو تعديلها.

وتهدف دعوى باكستون القضائية إلى التراجع عن وقف الترحيل الذي فرضه بايدن، اعتبارا من يوم الجمعة الماضي، والذي يوقف عمليات الترحيل مؤقتًا لمعظم المهاجرين الذين دخلوا الولايات المتحدة قبل نوفمبر ولا يعتبروا تهديدا للأمن القومي أوشاركوا أو اشتبهوا في الإرهاب أو التجسس.

وقال المدعي العام لولاية تكساس إن تجميد الترحيل يتعارض مع القانون الفيدرالي وينتهك عقد وزارة الأمن الداخلي الموقعة مع تكساس في الأسابيع الأخيرة من ولاية ترامب، والذي وعدت فيه الحكومة الفيدرالية بإعطاء الولاية تحذيرًا مكتوبًا و180 يومًا للنظر فيها قبل سن أي شيء، أو إجراء تغييرات كبيرة في سياسة الهجرة.

أوضح باكستون في بيان أن عدم تطبيق القانون بشكل صحيح سيعرض مواطنينا وموظفي إنفاذ القانون للخطر بشكل مباشر وفوري.
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