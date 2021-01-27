صعق بالكهرباء وحرمان من الطعام.. حيوانات تواجه معاملة قاسية من أجل البشر

يلجأ العلماء إلى الحيوانات كنافذة للتجربة فيما يخص البشر، وكان الاكتئاب واحد من بين المشاعر الإنسانية التي يود العلماء معرفة خباياها فلجأوا إلى القردة، فقد يضع العلماء القردة في اختبارات وتجارب قاسية للغاية، من أجل محاكاة الاكتئاب البشري، وقد انتقد المدافعون عن حقوق الحيوان تلك التجارب لوحشيتها.





حيث يتم تقييد قرود "المكاك" في أقفاص صغيرة وصُعقا بالكهرباء بشكل عشوائي في عزلة انفرادية لمدة 90 يومًا من قبل الباحثين الصينيين، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.





وقالت الدراسة التي أجرتها كلية الطب الصيني التقليدي بجامعة "ساذرن ميديكال" إن القردة وُضعت أيضًا تحت الأضواء القوية والضوء الدائم أو الظلام ، وغُمرت في الماء الجليدي عرضت للجوع والجفاف.





وأشارت "سارة كايت" المتحدثة باسم منظمة العمل من أجل القردة:" تتعرض القرود عمدًا لمعاملة قاسية وبربرية للغاية في محاولة لمحاكاة الاكتئاب البشري".





ليس هناك شك في أن القردة عانت بشكل كبير في هذا البحث، فعلاج القرود ليس فقط قاسيًا للغاية ، ولا يمكن مقارنة أي قدر من الضغوط الاصطناعية والقاسية التي يتعرضون لها بالضغوطات العاطفية والوراثية والبيئية المعقدة التي تسبب المرض العقلي والاكتئاب لدى البشر.





ولتحقيق ذلك ، يُخضع الباحثون القرود لسلسلة مزعجة من الإساءات التي تنطوي على العزلة الاجتماعية ، وضغوط ضبط النفس ، والضغوط المزمنة غير المتوقعة.





كما يحاول الباحثون تحفيز السلوكيات الشبيهة بالاكتئاب ، مثل وضعية التجمهر ، والتشبث الذاتي بالرأس عند الكتفين أو أسفلهما ، والخدش الذاتي والسلوكيات الشبيهة بالقلق ، مثل الإمساك بالنفس وارتعاش الجسم.





وأضافت "كاتي جييرمو" ، النائب الأول لرئيس قسم التحقيقات المعملية في PETA US: `` عقود من خلق الاكتئاب لدى الحيوانات لم تقربنا من العلاجات الفعالة للبشر ، ولن تكون هذه التجارب القاسية المروعة مختلفة.





إن حبس القرود في أقفاص صغيرة وصعقها بالكهرباء وغمرها بالماء البارد وتجويعها هي ممارسات تعذيب وليست علمًا ، ويجب أن تتم مقاضاتها كجرائم ضد إخواننا الرئيسيات ، الذين يشعرون بقدر ما نشعر به، كما يجب فحص المجربين المسؤولين للتأكد من ملاءمتهم لإجراء البحوث ، حيث يبدو أنهم أكثر سادية من كونهم علميين.





ونقلًا عن الصحيفة ، قالت السيدة "كايت" إن القردة ربما قُتلت بعد وضعها في أقفاص صغيرة جدًا بحيث لا تستطيع الدوران ؛ يعانون من "صدمات كهربائية لا مفر منها في أقدامهم" ؛ يتم رشها بالماء المثلج وتعريضها لطنين يصم الآذان عند 100 ديسيبل لمدة 12 ساعة.





قال الباحثون إنهم استخدموا ما مجموعه 15 من قرود المكاك تتراوح أعمارهم بين ستة إلى سبعة أعوام في التجارب ، موضحين أنه تم اختيار الأنواع لأنها كانت "عرضة للاكتئاب".





زعمت دراستهم ، التي لم يتم نشرها بعد:" أن الغرض من هذه الدراسة هو إنشاء نموذج مستقر وموثوق لاكتئاب القردة، وتأكيد أهمية التهاب الأعصاب المؤلم في التسبب في المرض، وتطور الاكتئاب عن طريق الجمع بين التجارب في الجسم الحي وفي المختبر".



