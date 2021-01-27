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برلمان

%124 زيادة في إيراداتها.. وزيرة البيئة أمام النواب: مشروعات رفع كفاءة البنية التحتية للمحميات توفر فرص عمل جديدة

الأربعاء 27/يناير/2021 - 04:28 م
وزيرة البيئة
وزيرة البيئة
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - يوسف سامح
أكدت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الوزارة قامت فى مجال سياحة المحميات الطبيعية بتنفيذ 10 مشروعات لرفع كفاءة البنية التحتية بمحميات جنوب سيناء ووادي الريان، وتطوير 16 ورشة فخار خاصة بالمجتمع المحلي بقرية النزلة بمحمية وادي الريان، وهو ما يوفر 90 فرصة عمل مباشرة، كما تم بناء 2 خيمة تقليدية كمنافذ بيع للسيدات بمحمية وادي الجمال بما يوفر 345 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، والإنتهاء من إنشاء عدد (2) سد بمحمية وادي دجلة لمواجهة مخاطر السيول.

وأوضحت وزيرة البيئة خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروع تطهير الألغام والحماية من مخاطر السيول بمحمية نبق، إضافة إلى الإنتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى لرفع كفاءة البنية التحتية بمحمية سالوجا وغزال، كما تم تطوير مركز لمشاهدة الطيور بمحطات الأكسدة بشرم الشيخ، وإنشاء مركز للتميز البيئي بجبل الزيت، كما تم أيضًا تجهيز مواقع الغوص بشرم الشيخ ورأس محمد بعدد 80 شمندورة ربط لليخوت السياحية بغرض الحفاظ على الشعاب المرجانية وتنظيمًا للأنشطة البحرية السياحية.

وأضافت فؤاد أيضا أنه بلغ عدد زوار المحميات خلال الفترة من يونيو2018 وحتى ديسمبر 2020 ما يقارب (1.1 مليون) زائر منهم حوالي (350 ألف) زائر مصري، وحوالي (750 ألف) زائر أجنبي، وحققت ايرادات المحميات تقدمًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية وصولًا إلى تحقيق ما يزيد على47 مليون جنيه خلال العام المالي 2019/2020، بنسبة زيادة قدرها (124%) مقارنة بعام 2017/2018، كما تم إدخال العلامة البيئية الأولى عالميًا في قطاع الغوص.

وأشارت وزيرة البيئة إلى فوز مشروع صون الطيور الحوامة المهاجرة التابع للوزارة بجائزة الطاقة العالمية كمثال نموذجي للمشروعات الرائدة والمستدامة والتي تحقق أهداف ملموسة لحماية الطيورالمهاجرة، كما أشاد تقرير تقييم الاداء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة لعام 2020 بموقع وادى الحيتان كأحد مواقع التراث العالمي الجيولوجي في مصر.

وأعلنت وزيرة البيئة عن أهم الخطط والمشروعات المستقبلية للوزارة منها تنفيذ مشروع اداره تلوث الهواء وتغيرالمناخ بالقاهرة الكبرى والتوسع في شبكات وبرامج رصد ملوثات الهواء، واستكمال برنامج التحكم في التلوث الصناعي (المرحلة الثالثة)، إضافة إلى الانتهاء من الصرف المخالف للمنشأت البتروليه على خليج السويس بنهاية 2021، واستكمال تنفيذ البنية التحتية لمنظومة المخلفات الجديدة وطرحها للتشغيل من خلال القطاع الخاص، والعمل على تنفيذ المرحلة الأولى من مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة، إضافة إلى الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية للمحميات وتنفيذ نماذج لاستثمار القطاع الخاص في المحميات من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
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