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سيارات

بي إم دبليو تكشف عن أكثر موديلاتها تطورا على الإطلاق .. فيديو

الأربعاء 27/يناير/2021 - 07:59 م
بي إم دبليو
بي إم دبليو
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أماني نوار
كشفت عملاق السيارات الألمانية بي إم دبليو عن بعض الفيديوهات والمعلومات المتعلقة بالسيارة i4 الجديدة والتي ستكون من بين اكثر السيارات تميزا وتطورا من الناحية التقنية .

ويمكن من خلال مشاهدة الفيديوهات التي تم تسريبها للسيارة ملاحظة أنها ستأتي بهيكل انسيابي سيدان ، كما تتميز السيارة بزجاج شفاف ، ويمتد على كامل طول السقف بين الزجاجين الامامي والخلفي ، وهذا يمنح الشعور بالراحة أثناء التنقل.

وبمجرد مشاهدة الفيديوهات سنجد أن السيارة ستحصل على مقاعد جلدية رياضية مريحة، ومخصصة لـ 5 ركاب أما على واجهة القيادة فهي مجهزة ،أما لى واجهة القيادة فهي مجهزة بشاشات كبيرة تعمل باللمس ، وعلى تصميم مميز جدا للمصابيح الخلفية.

كما اظهرت الفيديوهات تجارب هذه السيارة انها تتمتع بمعدلات تسارع كبيرة ، وثبات ممتاز على المنعطفات ، فضلا عن انظمة تعليق تمتص الاهتزازت بشكل جيد لتوفر أكبر قدر من الراحة .

ومن المنتظر أن يتم تجهيز السيارة بأنظمة أمان تتحكم بالفرامل اوتوماتيكيا في حالات الطوارئ وذلك لمنع حدوثها، وبمحركات كهربائية قوية تولد عزما يزيد عن 500 حصان، وببطاريات متطورة تكفيها لتقطع 600 كلم تقريبا بالشحنة الواحدة.
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