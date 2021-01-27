إسلام عوض مستشارا إعلاميا ومتحدثا رسميا لأمانة حزب حماة الوطن بالجيزة

أصدر الدكتور نافع عبدالهادي، أمين عام حزب "حماة الوطن" بمحافظة الجيزة، القرار رقم ٥٠ لسنة ٢٠٢١ بتاريخ اليوم ٢٣ / ١ /٢٠٢١ بتعيين الكاتب والمحلل السياسي إسلام عوض بمنصب المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم أمانة حزب حماة الوطن محافظة الجيزة.





وأكد النائب نافع عبدالهادي، أن المرحلة الحالية تتطلب الدفع بالخبرات فى المراكز القيادية بأمانة الحزب بالجيزة، وذلك فى إطار السعى نحو التركيز على القضايا التى تشغل الشارع المصرى، والاهتمام بالمواطن ومشكلاته من خلال اختيار قيادات متميزة فى العمل العام لإسراء الحياة السياسية بمصر وخدمة الوطن والمواطن .





وفى أول تصريح له قال المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للأمانة الكاتب إسلام عوض، إن أمانة حزب حماة الوطن بالجيزة تضم الكثير من الكوادر ذات الخبرات المتميزة، وهو ما يؤهلها لأن تصبح فى مقدمة الدوائر السياسية فى مصر، لافتًا إلى أنه يسعى لتقديم خطاب إعلامى يتوافق مع ظروف المرحلة الحالية يعكس رؤية الحزب لمعالجة كافة القضايا وطرح مشروع سياسي واقتصادى واجتماعي يعود على بالنفع على الشعب المصري ومصرنا الحبيبة.





يذكر أن الكاتب والمحلل السياسي إسلام عوض ضمن الكتاب ونجوم التحليل السياسي المعروفين والذين اشتهروا وتميزوا بالقدرة على تحليل الأحداث الداخلية والخارجية سياسيا واقتصاديا، وكان أول من تحدث عن توقع خسارة دونالد ترامب لأنتخابات الرئاسة الأمريكية الأخيرة، بسبب سوء تعامله مع ملف جائحة فايروس كورونا ببلاده.



