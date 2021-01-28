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محافظات

بلح الوادي الجديد.. من السوق المحلية إلى دول المغرب العربي وشرق آسيا.. شاهد

الخميس 28/يناير/2021 - 10:29 ص
بلح الوادي الجديد
بلح الوادي الجديد
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منصور ابوالعلمين
تستعد مصانع البلح بمحافظة الوادي الجديد من الآن فصاعدا لقدوم شهر رمضان المعظم، وذلك بطرح كميات إضافية تحقيقًا لمطالب منتجي ومصدري البلح بالمحافظة، بما يدعم حركة البيع وتسويق البلح باعتباره الموسم الرئيسي لتسويق التمور حيث يحتل محصول البلح المرتبة الأولى على قائمة محاصيل الفاكهة في المحافظة، فضلاً عن تميزه لاحتوائه على معظم العناصر الغذائية.

يقول الحاج أحمد الحس، صاحب أحد المصانع لإنتاج البلح بالمنطقة الصناعية بالداخلة، مؤكدًا أن معظم المصانع تعمل بكامل طاقتها من الآن  وذلك لشدة الإقبال على منتج البلح وخاصةً السوق الخارجية.

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وأوضح أن بلح الوادي يعتبر من أجود الأنواع حيث ينافس العديد من أنواع البلح في الأسواق العالمية، مشيرا إلى أنه يجري حاليا تجهيز عبوات فئة  الكيلو وحتي 20 كيلو  وذلك  حسب احتياج السوقين المحلية  والخارجية، مشيرا  الي انه يتم توريد البلح لمعظم محافظات الجمهورية، اما السوق الخارجية فالتوريد لدول شرق اسيا والمغرب وبعض الدول العربية، فضلا عن ما سيتم تصديره لعدد من المحافظات كالإسكندرية ومحافظات الوجه البحري.

واضاف الحسن ، إن المصنع يعمل علي تشغيل  العديد من الفتيات والشباب  يبدأون العمل من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا  وذلك من أجل المساهمة مع الدولة في القضاء علي البطالة.

وأوضح  المهندس حسين عبد العاطي المشرف علي توريد الطلبيات للسوقين المحلية والخارجية أن  المصنع مجهز علي أحدث مستوي، ناهيك عن النظافة الدورية  مع اتخاذ التدابير الاحترازية مع جميع العاملين لمواجهة فيروس كورونا، لافتاً إلي أن منتج البلح يمر بأكثر من مرحلة حتي يكون جاهز لمرحلة التصدير تتضمن مرحلة التبخير ويليها مرحلة الغسيل ثم مرحلة التهوية ومنها إلى مرحلة التعبئة.

جدير بالذكر أن المساحة المزروعة بالنخيل في محافظة الوادي الجديد حوالي 600 ألف فدان وعدد النخيل حوالي 2مليون و900 ألف نخلة معظمها من البلح التمر والبلح السيوى والصعيدي.
بلح الوادي الجديد.. من السوق المحلية إلى دول المغرب العربي وشرق آسيا.. شاهد
بلح الوادي الجديد.. من السوق المحلية إلى دول المغرب العربي وشرق آسيا.. شاهد
بلح الوادي الجديد.. من السوق المحلية إلى دول المغرب العربي وشرق آسيا.. شاهد
بلح الوادي الجديد.. من السوق المحلية إلى دول المغرب العربي وشرق آسيا.. شاهد
بلح الوادي الجديد.. من السوق المحلية إلى دول المغرب العربي وشرق آسيا.. شاهد
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