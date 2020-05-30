طرح كمامات بأسعار مخفضة بمنافذ الوحدات المحلية بالوادي الجديد

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم، السبت، أنه بناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الالتزام بارتداء الكمامة بالأماكن والمواصلات العامة والمصالح الحكومية والأسواق، اعتبارًا من اليوم السبت ٣٠ مايو ٢٠٢٠م، ضمن التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، جرى التوجيه من ديوان عام المحافظة بتوافر كمامات طبية مطابقة للمواصفات، للبيع بسعر ٤ جنيهات للكمامة، وذلك بالمنافذ التالية: منفذ الديوان العام، منفذ ميدان البساتين بالخارجة، منفذ موقف القرى بالخارجة، منفذ موقف المحافظات بالخارجة المنافذ التابعة للوحدات المحلية بالمراكز.





وقال الزملوط، إن المحافظة ستبدأ من صباح غد الأحد، منع وحظر دخول المواطنين لجميع المصالح الحكومية والهيئات على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة من دون ارتداء الكمامة، مؤكدًا في بيان صحفي، صدور قرار المحافظة رقم 147 لسنة 2020، والذي يتضمن منع دخول المصالح الحكومية بدون ارتداء الكمامة سواء للعاملين أو المواطنين، وتغريم المخالفين 4 آلاف جنيه.

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وأضاف الزملوط، متابعة التزام المواطنين بكل التعليمات الصادرة، مشيرًا إلى فرض حظر التجوال بدءًا من الساعة الثامنة مساء وحتى السادسة صباحًا، وغلق المحال التجارية والأنشطة المختلفة غير المستثناة من قرار الحظر في تمام الساعة الخامسة مساء.





وأوضح محافظ الوادي الجديد، أن لجنة إدارة أزمة كورونا بالمحافظة لن تدخر جهدًا للتصدي لانتشار جائحة كورونا، لافتًا إلى أن القرار شمل أيضًا تطبيق ارتداء الكمامات بجميع الأسواق، أو المجمعات والسوبر ماركت، والمحلات، وكذلك أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية والسيرفيس سواء العامة أو الخاصة.





أكد الزملوط، أن الكمائن الثابتة والمتحركة الشرطية ستحرر مخالفات لسائقي سيارات السرفيس في حالة ضبط أي سائق أو راكب لا يرتدي الكمامة، بالتزامن مع تكليف الطب الوقائي بتنفيذ خطة التطهير والتعقيم لمنازل المصابين والأماكن المجاورة للمنطقة طبقًا للمخطط الوقائي ومكافحة العدوى بالمحافظة.