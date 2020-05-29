AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

أول مصاب بـ كورونا في الوادي الجديد يوجه رسالة لوزارة الصحة ونصائح للمواطنين

الجمعة 29/مايو/2020 - 12:20 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
Advertisements
منصور ابوالعلمين

قال اسامه حسن محمد  ممرض بقسم العناية المركزه بمستشفي الداخله العام بمحافظة الوادي الجديد، واول مصاب بفيروس كورونا في المحافظة، إنه عندما علم  باصابته لم يجزع من قضاء الله وتم تحويلي مع حالتين إلى مستشفي العزل بابو تيج في محافظة اسيوط.

وأضاف، لـ صدى البلد، أنه قضي حوالي 16 يوما منهم ستة ايام في عزل ابوتيج  و10 ايام في المدينة الجامعية، مشيرًا الي أنه تلقى احسن معامله من قبل زملاؤه في مستشفي العزل والمدينة الجامعية.

واشاد  بالجهود وحسن التعاون والتعامل من قبل الاطقم الطبيه  بمستشفي العزل بابو تيج  والمدينة الجامعية وتعاملهم مع جميع المرضي  بإهتمام شديد.

وأوضح أسامه  أنه مدين لكل من وقف بجانبه ولو حتي بكلمه طيبه وخاصةً زملاؤه الذين كانو يطمئنون عليه هاتفيا بصفة يوميه طوال الفترة التي قضاها في عزل ابو تيح.

وطالب اسامه وزارة الصحة  بضرورة توفير المستلزمات الطبيه  بالمستشفيات  حتي يتسني للاطقم الطبيه ممارسة عملها بأمان، لأنه لو لم تتوافر المستلزمات الطبيه كيف للمرض او الطبيب ممارسة عمله والتعامل مع المصابين وخاصة أن هذه الايام الاصابه في ازدياد مستمر .

ووجه اسامه النصح  للمواطنين  بضرورة الالتزام  بالاجراءات الاحترازية  وعدم الخروج من المنازل  الا في حالة الضرورة القصوي  مع ارتداء الكمامه، لأن الوضع جد خطير  فيجب علينا ان نحافظ علي انفسنا  ولا نلقي بأيدينا الي التهلكه.

كانت محافظة الوادي الجديد سجلت امس 7 حالات منها حالة  في مدينة الخارجة، و6 حالات في قرى " الهنداو – الجديدة – غرب الموهوب – الشيخ والي" بمركز الداخلة، وهي من المخالطين للمصابين والوافدين من خارج المحافظة.

 

كانت المحافظة، خصصت رقمين هما (٢٩٣٦٤٦٧ -٢٩٢٩٠٣٨) عند الشعور بأي أعراض مرضية لفيروس كورونا.

شاهد.. أهالي متوفاة بـ كورونا ينقلون جثمانها من الحميات بمعرفتهم.. وصحة الشرقية ترد

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ الشرقية ورئيس جامعة الزقازيق يتفقدان استعدادات المستشفيات الجامعية لمواجهة كورونا

أحمد الأنصاري: دراسة مقترح تشغيل وحدة pcr بجامعة الفيوم للتعامل مع أزمة كورونا

بعد وفاة أول سيدة مصابة بـ كورونا فى الوادي الجديد.. غلق جزئى لمستشفى الداخلة

الوادي الجديد تكشف آخر إحصائيات كورونا في المحافظة

تشغيل جهاز تحليل BCR بمستشفى الداخلة العام

محافظ الوادي الجديد: رصد حالة إيجابية جديدة لكورونا

ترشيحاتنا

منظمة الصحة العالمية توضح علاقة كورونا بفقدان الشم والتذوق

بعض الحالات بلا أعراض.. استشاري باطنة ومناعة: مرض كورونا له درجات مختلفة من الإصابة..فيديو

الاحتلال يبدأ بتطبيق السيادة الإسرائيلية على قرية ببيت لحم

عمرو جمال يثير الجدل عبر انستجرام: أنا هو منقذي

3 أعراض تثبت الإصابة بفيروس كورونا.. تعرف على التفاصيل

بسبب التأمين الإجباري.. محمد فضل الله يحذر الأندية ولاعبي الدوري ويطالب بتوقيع الغرامات

AdvertisementS

قد تمتد لـ أغسطس..خبير أوبئة يكشف سيناريوهات كورونا في مصر وموعد انتهاء الموجة الأولي

بعد زرع كلى.. فنانة شهيرة تعلن عن إصابة ابنها بـ فيروس كورونا

علامات استرشادية للمسافات الآمنة بالمحطات.. السكة الحديد تستعد لاستئناف حركة التشغيل

الداخلية: عودة العمل بقطاعات الأحوال المدنية والجوازات والأدلة الجنائية وتصاريح العمل

الحكومة: تطبيق صحة مصر مؤمن من جهات بالدولة.. وبياناته معتمدة من الصحة العالمية

تعرف على المواعيد الجديدة للمترو والسكة الحديد بدءا من الغد

الحكومة تتيح خدمة توصيل الأدوية لحالات العزل المنزلي من مصابي كورونا.. تفاصيل

شركات أدوية تعلن عن موعد طرح لقاح فيروس كورونا

طلب إحاطة لرئيس الوزراء لإضافة الكمامات والمطهرات على بطاقات التموين

فى ذكرى ميلاد محمد الدفراوى.. عاش حياة مأساوية قبل رحيله

دراسة: مرضى السكري هم الأكثر عرضة لنوبة حادة من كورونا

بملابس كاجوال.. زوجة علي ربيع تخطف الأنظار برفقة ابنتهما.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبيجامة.. أسما شريف منير تتألق فى أحدث جلسة تصوير

مش بالسن .. 15 صورة تكشف أناقة وفخامة إطلالات يسرا

بملابس كاجوال.. زوجة علي ربيع تخطف الأنظار برفقة ابنتهما.. صور