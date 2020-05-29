أول مصاب بـ كورونا في الوادي الجديد يوجه رسالة لوزارة الصحة ونصائح للمواطنين

قال اسامه حسن محمد ممرض بقسم العناية المركزه بمستشفي الداخله العام بمحافظة الوادي الجديد ، واول مصاب بفيروس كورونا في المحافظة، إنه عندما علم باصابته لم يجزع من قضاء الله وتم تحويلي مع حالتين إلى مستشفي العزل بابو تيج في محافظة اسيوط.

وأضاف، لـ صدى البلد، أنه قضي حوالي 16 يوما منهم ستة ايام في عزل ابوتيج و10 ايام في المدينة الجامعية، مشيرًا الي أنه تلقى احسن معامله من قبل زملاؤه في مستشفي العزل والمدينة الجامعية.

واشاد بالجهود وحسن التعاون والتعامل من قبل الاطقم الطبيه بمستشفي العزل بابو تيج والمدينة الجامعية وتعاملهم مع جميع المرضي بإهتمام شديد.

وأوضح أسامه أنه مدين لكل من وقف بجانبه ولو حتي بكلمه طيبه وخاصةً زملاؤه الذين كانو يطمئنون عليه هاتفيا بصفة يوميه طوال الفترة التي قضاها في عزل ابو تيح.

وطالب اسامه وزارة الصحة بضرورة توفير المستلزمات الطبيه بالمستشفيات حتي يتسني للاطقم الطبيه ممارسة عملها بأمان، لأنه لو لم تتوافر المستلزمات الطبيه كيف للمرض او الطبيب ممارسة عمله والتعامل مع المصابين وخاصة أن هذه الايام الاصابه في ازدياد مستمر .

ووجه اسامه النصح للمواطنين بضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية وعدم الخروج من المنازل الا في حالة الضرورة القصوي مع ارتداء الكمامه، لأن الوضع جد خطير فيجب علينا ان نحافظ علي انفسنا ولا نلقي بأيدينا الي التهلكه.

كانت محافظة الوادي الجديد سجلت امس 7 حالات منها حالة في مدينة الخارجة، و6 حالات في قرى " الهنداو – الجديدة – غرب الموهوب – الشيخ والي" بمركز الداخلة، وهي من المخالطين للمصابين والوافدين من خارج المحافظة.

كانت المحافظة، خصصت رقمين هما (٢٩٣٦٤٦٧ -٢٩٢٩٠٣٨) عند الشعور بأي أعراض مرضية لفيروس كورونا.