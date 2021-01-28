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فن

ميرنا نور الدين تشارك متابعيها صورة برفقة مينا مسعود

الخميس 28/يناير/2021 - 08:27 م
ميرنا نور الدين ومينا
ميرنا نور الدين ومينا مسعود
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محمد بدران
نشرت الفنانة ميرنا نور الدين صورة جديدة عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ميرنا نور الدين فى الصورة برفقة الفنان العالمي مينا مسعود، وكتبت معلقة:" boom"

كان مينا مسعود بطل فيلم ديزني الشهير "علاء الدين"، قد نشر على حسابه الشخصي على إنستجرام، فيديو قصيرا عن مغامرته داخل الهرم الأكبر، أثناء زيارته لمنطقة أهرامات الجيزة، يوم الأربعاء الماضي، حيث التقى بوزيري السياحة والآثار، والهجرة وشئون المصريين بالخارج.

واصطحب النجم المصري العالمي متابعيه علي انستجرام، من خلال الفيديو، في مغامرته داخل الهرم الأكبر، حيث شاهدوا الممرات الداخلية للهرم وحجرة الدفن الخاصة بالملك خوفو.


وأعرب عن إعجابه وحبه الشديد للأهرامات وأبو الهول وشغفه بالحضارة المصرية العريقة.

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