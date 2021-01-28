ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ليفربول ضد توتنهام .. 30 دقيقة .. سيطرة من الريدز دون خطورة وسبيرز الأخطر

الخميس 28/يناير/2021 - 10:29 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
سيطر التعادل السلبي على مجريات الـ30 دقيقة الأولي من لقاء توتنهام وضيفه ليفربول في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب توتنهام هَوتسبير، ضمن منافسات الجولة  الـ 20، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وألغى الحكم هدفا لصالح توتنهام بعد الرجوع لتقنية الفيديو لوجود تسلل على الكوري الجنوبي سون هيونغ مين.

وحافظ ليفربول طوال الـ30 دقيقة على السيطرة بتمريرات بين لاعبي ليفربول في وسط الملعب، 

وشهدت الدقيقة 22، هجوما مرتدا رائعا لصالح فريق توتنهام هوتسبير، ومن ثم تمريرة من هاري كين إلى بريجوين الذي أرسلها سون هيونج مين سددها بالقدم اليسرى من داخل منطقة الجزاء تصدى لها أليسون بيكر حارس المرمى.

ويسعى فريق ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح لمصالحة جماهيره بتحقيق الفوز على ليفربول في مباراة اليوم، بعد وداع كأس الاتحاد الإنجليزي بالهزيمة أمام مانشستر يونايتد، الأحد الماضي، بالإضافة إلى النتائج الكارثية في مسابقة الدوري.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

70 دقيقة.. محمد صلاح يضيع فرصة الهدف الثاني لـ ليفربول.. وتوتنهام يحاول

الأرقام تكذب إدعاء مورينيو بشأن أفضلية توتنهام على ليفربول

الدوري الإنجليزي.. توتنهام يتقدم على ليدز بهدفين في الشوط الأول.. فيديو

الدوري الإنجليزي.. ليفربول يسعى لتخطي أحزانه أمام توتنهام

الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام توتنهام

الدوري الإنجليزي.. موعد مباراة ليفربول ضد توتنهام والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

بـ الأحمر الناري.. ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار على إنستجرام

"مصر ضمن أكبر 10 مصدرين للغاز عالميًا".. نائب رئيس هيئة البترول يوضح

وفاة نجل فنان شهير في حادث سيارة.. تفاصيل

أخبار الرياضة.. قرار جديد من قناة الأهلي بشأن مونديال الأندية.. حقيقة رحيل 3 لاعبين من الزمالك إلى الإسماعيلي

اتفاق ودعم بين بيراميدز والإسماعيلي خلال الانتقالات الشتوية

الأهلي يضم مدافع مالية كفر الزيات 5 مواسم .. ويخرج للإسماعيلي على سبيل الإعارة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار ومواصفات أشهر 6 سيارات بالسوق المصري .. تعرف عليها | صور

بطول 19 مترًا.. اكتشاف شجرة متحجرة نادرة عمرها 20 مليون سنة.. شاهد

أبسط طريقة للعناية بالبشرة.. دراسة تنصح بهذه الماسكات