ليفربول ضد توتنهام.. أرنولد يسجل الثاني وهويبيرج يرد بصاروخية للسبيرز

سجل ليفربول الهدف الثاني في شباك توتنهام قبل أن يرد السبيرز بهدف تقليص الفارق، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب توتنهام هَوتسبير، ضمن منافسات الجولة الـ 20، من مسابقة الدوري الإنجليزي.





ومع بداية الشوط الثاني سجل ليفربول الثاني عن طريق ترينت أرنولد، قبل أن يرد توتنهام بصاروخيةعن طريق هوييبرج.





وجاء الهدف الأول من تمريرة رائعة من وسط الملعب إلى ماني يسار منطقة الجزاء ومن ثم عرضية رائعة من يسار منطقة الجزاء، قابلها فيرمينو على القائم البعيد وسددها داخل الشباك.





وألغى الحكم هدف لصالح توتنهام بعد الرجوع لتقنية الفيديو لوجود تسلل على الكوري الجنوبي سون هيونغ مين.



ويسعى فريق ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح لمصالحة جماهيره بتحقيق الفوز على توتنهام في مباراة اليوم، بعد وداع كأس الاتحاد الإنجليزي بالهزيمة أمام مانشستر يونايتد، الأحد الماضي، بالإضافة إلى النتائج الكارثية في مسابقة الدوري.