ليفربول ضد توتنهام.. الـ VAR يحرم محمد صلاح من هدف رائع في شباك لوريس

حرمت تقنية الفيديو ليفربول الهدف الثالث في شباك توتنهام، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب توتنهام هَوتسبير، ضمن منافسات الجولة الـ 20، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وراجع الحكم تقنية الفيديو الكرة التي لمست يد فيرمينو قبل أن تصل إلى محمد صلاح الذي سجلها بطريقة رائعة في شباك هوجو لوريس.

ومع بداية الشوط الثاني سجل ليفربول الثاني عن طريق ترينت أرنولد، قبل أن يرد توتنهام بصاروخية عن طريق هوييبرج.





وجاء الهدف الأول من تمريرة رائعة من وسط الملعب إلى ماني يسار منطقة الجزاء ومن ثم عرضية رائعة من يسار منطقة الجزاء، قابلها فيرمينو على القائم البعيد وسددها داخل الشباك.





وألغى الحكم هدف لصالح توتنهام بعد الرجوع لتقنية الفيديو لوجود تسلل على الكوري الجنوبي سون هيونغ مين.

