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رياضة

ليفربول ضد توتنهام.. الـ VAR يحرم محمد صلاح من هدف رائع في شباك لوريس

الخميس 28/يناير/2021 - 11:23 م
صدى البلد
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أحمد هاني
حرمت تقنية الفيديو ليفربول الهدف الثالث في شباك توتنهام، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب توتنهام هَوتسبير، ضمن منافسات الجولة  الـ 20، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وراجع الحكم تقنية الفيديو الكرة التي لمست يد فيرمينو قبل أن تصل إلى محمد صلاح الذي سجلها بطريقة رائعة في شباك هوجو لوريس.
 
ومع بداية الشوط الثاني سجل  ليفربول الثاني عن طريق ترينت أرنولد، قبل أن يرد توتنهام بصاروخية عن طريق هوييبرج.

وجاء الهدف الأول من تمريرة رائعة من وسط الملعب إلى ماني يسار منطقة الجزاء ومن ثم عرضية رائعة من يسار منطقة الجزاء، قابلها فيرمينو على القائم البعيد وسددها داخل الشباك.

وألغى الحكم هدف لصالح توتنهام بعد الرجوع لتقنية الفيديو لوجود تسلل على الكوري الجنوبي سون هيونغ مين.

ويسعى فريق ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح لمصالحة جماهيره بتحقيق الفوز على ليفربول في مباراة اليوم، بعد وداع كأس الاتحاد الإنجليزي بالهزيمة أمام مانشستر يونايتد، الأحد الماضي، بالإضافة إلى النتائج الكارثية في مسابقة الدوري.
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