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رياضة

ليفربول ضد توتنهام.. ساديو ماني يعمق جراح كتيبة مورينيو بالهدف الثالث

الخميس 28/يناير/2021 - 11:32 م
صدى البلد
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أحمد هاني
سجل ساديو ماني الهدف الثالث لليفربول في شباك توتنهام، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب توتنهام هَوتسبير، ضمن منافسات الجولة  الـ 20، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ونجح ماني في تسجيل الهدف من كرة وصلته عبر أرنولد ليسجل أسد التيرانجا من أول لمسة.

وجاء الهدف الأول من تمريرة رائعة من وسط الملعب إلى ماني يسار منطقة الجزاء ومن ثم عرضية رائعة من يسار منطقة الجزاء، قابلها فيرمينو على القائم البعيد وسددها داخل الشباك.

ومع بداية الشوط الثاني سجل  ليفربول الهدف الثاني عن طريق ترينت أرنولد، قبل أن يرد توتنهام بصاروخية عن طريق هوييبرج.

وألغى الحكم هدفا لصالح توتنهام بعد الرجوع لتقنية الفيديو لوجود تسلل على الكوري الجنوبي سون هيونغ مين.

ويسعى فريق ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح لمصالحة جماهيره بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعد وداع كأس الاتحاد الإنجليزي بالهزيمة أمام مانشستر يونايتد، الأحد الماضي، بالإضافة إلى النتائج الكارثية في مسابقة الدوري.
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