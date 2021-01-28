ليفربول ضد توتنهام.. ساديو ماني يعمق جراح كتيبة مورينيو بالهدف الثالث

سجل ساديو ماني الهدف الثالث لليفربول في شباك توتنهام، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب توتنهام هَوتسبير، ضمن منافسات الجولة الـ 20، من مسابقة الدوري الإنجليزي.





ونجح ماني في تسجيل الهدف من كرة وصلته عبر أرنولد ليسجل أسد التيرانجا من أول لمسة.