واتسآب يجلب ميزة حماية جديدة قريبا.. اعرفها

في وقت سابق من الشهر الجاري، أبلغت الشركة المالكة لتطبيق واتساب WhatsApp مستخدميها أنه من أجل الاستمرار في استخدام خدمة المراسلة التابعة لها، سيتعين عليهم الموافقة على سياسة الخصوصية المحدثة للشركة، مما يجبرهم على مشاركة البيانات مع موقع التواصل الاجتماعي الشهر "فيسبوك" والشركات المرتبطة بالجهات الخارجية، ولكن بعد رد فعل عنيف ومفاجئ من جميع المستخدمين حول العالم، أخرت فيسبوك تنفيذ السياسة الجديدة لمدة ثلاثة أشهر، مما يمنح أكثر من ملياري مستخدم الوقت اللازم لاتخاذ قراراتهم.





وفي هذه الآثناء، كشف " واتسآب " أنه سيجلب قريبًا للمستخدميه ميزتي المصادقة البيومترية التحققعن طريق إضافة ميزة التحقق بالبصمة أو التعرف على الوجه قبل مسح رمز QR عند ربط حساب المستخدم على الهاتف بجهاز أخر أو عبر المتصفح، وفقا لما ذكره موقع "phonearena" التقني.









ووفقا لتقرير نشره موقع "Android Authority"، فأن ميزة الأمان الجديدة تهدف إلى تقليل إمكانية قيام شخصا آخر بربط حسابك على واتساب بجهاز آخر أو التسلل إلى حسابك عندما تكون بعيدًا عن جهاز الكمبيوتر الخاص بك.





وقد أكدت "فيسبوك" في وقت سابق على أن بيانات المستخدمين في تطبيق "واتساب" لن يتم مشاركتها مع أي طرف أخر، أيضًا من المقرر أن تضاف ميزة التحقق للتطبيق خلال الأسابيع المقبلة، إلى جانب إعادة تصميم نسخة الويب من واتسآب على متصفح الهاتف الذكي.





الجدير بالذكر أن تطبيق واتسآب بدأ في طرح ميزة مكالمات الفيديو والصوت لمزيد من مستخدمي إصدار سطح المكتب، على الرغم من هذه الميزة ما زالت حاليًا في المرحلة التجريبية ولكنها متاحة لعدد محدود من المستخدمين فقط ولكن لن يستلمها الجميع على الفور.