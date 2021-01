بعد تأجيل مشاركة البيانات.. واتسآب يفاجئ مستخدميه بميزة جديدة

وأكد واتساب أن الميزة ستبدأ في الظهور تدريجيا في عام 2021، وحسبما ذكرت وكالة "رويترز" في شهر ديسمبر 2020، أن ميزة الاتصال الصوتي والمرئي لا تتوفر إلا في إصدار الهاتف المحمول من تطبيق المراسلة.

وفي وقت سابق، كانت ميزة الاتصال متاحة لمستخدمين محددين والآن، بدأ العديد من الأشخاص في رؤية الخيار على إصدار واتساب WhatsApp Web، ومن المتوقع أن تصدر الشركة النسخة المستقرة في الأشهر المقبلة.

ونشر بعض المستخدمين الذين يرون خيار الاتصال في إصدار سطح المكتب، لقطات شاشة للميزة الجديدة على موقع تويتر Twitter في إضافة ميزة جديدة تهمّ الكثيرين من مستخدمي "واتساب ويب"، من شأنها أن تسمحَ لهم بإجراء مكالمات صوتية ومرئية مباشرة من أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم.

وتعمل الميزة في حال كان المستخدم هو المتلقي للمكالمة، على إظهار نافذة منبثقة منفصلة له مع جهة الاتصال المتصلة، مع الاسم وصورة الملف الشخصي، بالإضافة إلى زرين لقبول المكالمة، أو ردها.

وبالنسبة لإجراء المستخدم للمكالمة بنفسه، سيظهر الزر المخصص لإجراء المكالمات بجوار اسم جهة الاتصال، وعند إجراء المكالمة فإن النافذة المنبثقة ستظهر له أيضًا، ولكن بحجم أصغر مع زر لكتم الميكروفون، وزر آخر لتفعيل الكاميرا، بالإضافة إلى زر لإنهاء المكالمة، وزر يعرض قائمة خاصة.

WhatsApp is rolling out WhatsApp Beta calls on WhatsApp Desktop for more users!https://t.co/4EduW4bHfP https://t.co/JIFRFLB8je