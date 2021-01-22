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تكنولوجيا

مش موجودة في واتسآب.. 11 ميزة بـ سيجنال لحماية خصوصيتك

الجمعة 22/يناير/2021 - 03:23 م
سيجنال وواتساب
سيجنال وواتساب
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شيماء عبد المنعم
أثارت سياسة الخصوصية المحدثة من واتسآب WhatsApp، لعام 2021 مخاوف الملايين من مستخدميه حول كيفية استخدام تطبيق التراسل ومالكه "فيسبوك" لبيانات المستخدم من أجل الإعلانات، حيث أدى ذلك إلى تخلى الكثير عن واتساب والاشتراك بتطبيق سيجنال Signal، والذي لمع نجمه مؤخرا بعد أن احتل المركز الأول في قائمة أفضل التطبيقات يحافظ على خصوصية مستخدميه مقارنة بتطبيقات التراسل الأخرى من بينها واتسآب.
 
وبحسب ما ذكره موقع "gadgetsnow"، توجد العديد من الميزات والإعدادات المخفية في تطبيق سيجنال Signal، والتي تتيح لمستخدميه إضافة المزيد من الخصوصية وتجعل من الصعب تقريبا على الأطراف الثالثة تتبع الرسائل على الإطلاق.


وفيما يلى نستعرض إليك 11 ميزة لا يعلمها الكثيرون بتطبيق سيجنال Signal، والتي تساعدك على إضافة المزيد من طبقات الحماية للحفاظ على خصوصيتك ولتأمين محادثاتك، والتي لن تجدها في التطبيقات المنافسة مثل واتسآب:

1. التسجيل باستخدام رقم هاتف افتراضي:
 
لا يتتبع سيجنال جهات الاتصال الخاص بك أو يقوم بربط رقم هاتفك لإنشاء ملف تعريف رقمي، وبالطبع، يتطلب النظام الأساسي للخدمة رقم هاتف للتسجيل الأولي، ولكن الخبر السار هو أنه يمكنك استخدام رقم هاتف افتراضي للتحقق من كلمة المرور لمرة واحدة، إذ يمكن استخدم أي تطبيق لرقم هاتف افتراضي مثل TextNow للتسجيل في الخدمة ثم قم بتمكين رقم التعريف الشخصي للتحكم في حسابك.

2. لا تستخدم صورتك الحقيقة ولا تستخدم اسمك الحقيقي:

أثناء التسجيل في سيجنال، لا تضع صورتك الخاصة كصورة ملفك الشخصى ولا تستخدم اسمك الحقيقي للحصول على أقصى قدر من الخصوصية.

3. تمكين PIN وقفل التسجيل ضمن إعدادات الخصوصية:

حساب سيجنال الخاص بك غير مرتبط برقم هاتفك، حيث يكمن استخدام تطبيق التراسل في أن الحساب مرتبط برقم PIN لا يعرفه أحد غيرك، وهذا يجعل تتبع المستخدمين صعبا، ولمزيد من الأمان، انتقل إلى إعدادات الخصوصية وشغّل قفل التسجيل، هذا يمنع الوصول غير المصرح به إلى الحساب الخاص بك من جهاز مختلف.

4. تعطيل خيار "استخدام صور جهات اتصال النظام" ضمن المظهر:

انتقل إلى خيار "استخدام صور جهات اتصال النظام" ضمن إعدادات المظهر وقم بتعطيله. سيؤدي هذا إلى منع ظهور صور دفتر جهات الاتصال الافتراضية على سيجنال.

5. تعطيل إيصالات القراءة وتمكين خيار "ترحيل المكالمات دائمًا" ضمن إعدادات الخصوصية:

ضمن إعدادات الخصوصية، قم بتعطيل إيصالات القراءة وقم بتشغيل خيار "Always Relay Calls" لمنع الكشف عن عنوان IP الخاص بك لجهة الاتصال الخاصة بك، حيث يؤدي إيقاف تشغيل إيصالات القراءة إلى التخلص من معلومات البيانات الوصفية غير المرغوب فيها.

6. بتعطيل خيار "إظهار المكالمات في الأخيرة" ضمن الخصوصية:

إذا كنت من مستخدمي آيفون، فانتقل إلى إعدادات الخصوصية وقم بتعطيل "إظهار المكالمات في الآونة الأخيرة"، حيث سيمنع هذا ظهور جميع مكالمات تطبيق سيجنال Signal الصوتية ومكالمات الفيديو في سجل المكالمات.

7. اضبط "مهلة الشاشة" على دقيقة واحدة:

لمنع الوصول غير المرغوب فيه إلى الدردشة، اضبط "مهلة الشاشة" على دقيقة واحدة كحد أدنى ، بحيث يتم قفل تطبيق سيجنال لمنع الوصول غير المرغوب فيه إلى أشخاص آخرين.

8. قم بتعطيل خيار "السماح من أي شخص" ضمن إعدادات الخصوصية:

انتقل إلى إعدادات الخصوصية وقم بتعطيل خيار "السماح من أي شخص"، سيمنع هذا الأشخاص غير المعروفين من الاتصال بك على سيجنال.
 
9. تعطيل "سجل التصحيح" ضمن الإعدادات المتقدمة:

انتقل إلى الإعدادات المتقدمة وقم بتعطيل سجل التصحيح لمزيد من الخصوصية.
 
10. تحقق من رقم الأمان لكل جهات اتصال تضيفها على سيجنال:

تأكد من التحقق من كل جهة اتصال على سيجنال قبل أن تبدأ الدردشة معهم على التطبيق.
 
11.  قم بتمكين اختفاء الرسائل وضبطها على 5 ثوانٍ أو 10 ثوانٍ كحد أدنى:

تعمل ميزة الرسائل المختفية بشكل أفضل على سيجنال مقارنة بـ واتسآب، حتى إذا قام أحد الأطراف بتمكين هذا الخيار، فإن الطرف الآخر مجبر على اتباعه، هذا يجعلها فعالة ويمكنك تعيين الرسائل المختفية لمدة لا تقل عن 5 ثوان، يؤدي هذا ببساطة إلى حذف الرسالة بعد رؤيتها لمدة 5 ثوانٍ.
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