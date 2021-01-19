للقضاء على واتسآب.. سيجنال يفاجئ المستخدمين بميزات جديدة

لا يزال تطبيق الدردشة سيجنال Signal يبهر مستخدميه بعد هجر الملايين من مستخدمى تطبيقات الدردشة تطبيق واتسآب بعد أزمة سياسة الخصوصية، والتى ستجبر المستخدمين على مشاركة بياناتهم مع تطبيق فيسبوك وذلك بدءا من 15 مايو.





وبحسب الوكالة الألمانية dpa فإن تطبيق سيجنال قد حصل على عدد من الميزات الجديدة التى ستساعده فى جذب المزيد من المستخدمين بعد أزمته مع واتسآب، بعد أن تخطى 50 مليون مستخدم فى أيام معدودة ومن هذه الميزات :









- ارتفاع الحد الأدنى للمحادثات الجماعية سواء المرئية أو الصوتية من 5 إلى 8 أشخاص.





- حصول التطبيق على ميزة Wallpaper التى تتيح للمستخدم إمكانية وضع خلفية مختلفة لكل متصل أو كل محادثة.





- أصبح يوفر تطبيق سيجنال ميزة عرض صور الملف الشخصى بشباشة كاملة واتاحة اختيار الصو أو الفيديوهات أو الملفات الصوتية وتحميلها تلقائيا وذلك لهواتف آيفون، حيث كانت هذه الميزة متوفرة فقط لهواتف أندرويد.





- يدعم التطبيق ميزة الملصقات المتحركة بأشكال ورسومات جديد بالإضافة إلى إتاحة تقديم المستخدم لنفسه بنص قصير.





وتعد الميزات الأساسية التى جعلت المستخدمين يهربون إلى تطبيق سيجنال للحفاظ على خصوصيتهم، أن التطبيق يوفر خصوصية شديدة والتشفير من طرف إلى طرف وهو السبب الذى جعل إيلون ماسك يدعو المستخدمين إلى التحويل إليه ومن أفضل ما يتميز به سيجنال :





الخصوصية الشديدة : يتفوق تطبيق سيجنال على واتسآب بعدم مشاركة البيانات الشخصية للمستخدمين مع أى تطبيقات أخرى، بالإضافة إلى أنه لا يقوم بتتبع المستخدمين ولا يقوم يقوم بحفظ بيانات البحث الخاصة بهم.





التشفير من طرف لطرف : على غرار واتسآب ، يتم تشفير جميع الرسائل المتبادلة على سيجنال من طرف إلى طرف، وهذا يعني أن جميع الرسائل التي يتم تبادلها مع أصدقائك ستكون مرئية لك ولاصدقائك فقط وليس لأي شخص آخر.



