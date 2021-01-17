بعد أزمة واتساب.. من الأكثر أمانا: سيجنال أم تيليجرام ؟

لا تزال المعركة محتدمة بين تطبيقات الدردشة وعلى رأسها واتسآب الذى دفع أعدادا كبيرة من مستخدميه إلى حذفه والتحول لتطبيقات أخرى منافسة مثل Signal سيجنال الذى دعا إلى استخدامه إيلون ماسك، وأيضا Telegram تيليجرام التطبيق المفضل لدى الكثيرين من مستخدمى الخصوصية.





وبحسب موقع How-To Geek فإن هناك عددا هائلا من المستخدمين اتجهوا إلى تطبيق سيجنال الذى وصل إلى أكثر من 50 مليون عملية تحميل فى أيام، وكذلك تطبيق تيليجرام الذى يثق الكثير فيه لخصوصيته، ولكن هنالك بعض الأشياء الفارقة بين تطبيقى سيجنال و تيليجرام قبل التحويل إليهما :









- التشفير وسرية المحادثات





تطبيق سيجنال

تم إنشاء تطبيق سيجنال Signal من الألف إلى الياء من أجل الخصوصية ، وهو يظهر تشفير جميع المحادثات والاتصالات الأخرى على التطبيق من طرف إلى طرف بين الأجهزة التي تقوم بتشغيل سيجنال، ولا تتمكن الشركة المسؤولة وهي شركة Signal Foundation ، من رؤية رسائلك إذا أرادت ذلك.





تطبيق تيليجرام

يقدم تيليجرام تشفيرًا اختياريًا من طرف إلى طرف، لذا عليك أن تبدأ محادثة سرية في التطبيق، و يتم تشفير جميع رسائل تيليجرام ، ولكن الشركة المسؤولة عن تيليجرام يمكنها تقنيًا عرض رسائلك على خادمها إذا رغبت في ذلك ما لم تبدأ محادثة سرية.





- العثور على بيانات المستخدمين





تطبيق سيجنال

يتم تخزين جميع محادثات تطبيق سيجنال على جهازك بشكل افتراضي فقط. ولكن لا يمكن العثور على جميع محادثاتك على الويب، على الرغم من أنه تطبيق مفتوح المصدر.





تطبيق تيليجرام

في تطبيق تيليجرام يتم تخزينها على خوادم تطبيق تيليجرام ويمكن مزامنتها بين أجهزتك، أما تيليجرام فهو ليس مفتوح المصدر.





- تخزين بيانات المستخدمين





يوفر تيليجرام مزامنة الرسائل السحابية حيث يمكنك تسجيل الدخول إلى الويب ومتابعة محادثاتك، ويتم تخزين جميع المحادثات على خوادم تيليجرام ما لم تبدأ محادثة سرية، وذلك على عكس سيجنال ، حيث يتم تخزين جميع محادثاتك محليًا على أجهزتك.



