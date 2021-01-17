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تكنولوجيا

لحفظها من الضياع.. كيفية عمل نسخة احتياطية لرسائلك على تطبيق سيجنال

الأحد 17/يناير/2021 - 07:00 ص
كيفية عمل نسخة احتياطية
كيفية عمل نسخة احتياطية لرسائلك على تطبيق سيجنال
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ندى على
فى الأيام القليلة الماضية، حدث ما يشبه الهجرة الجماعية من تطبيق الدردشة الأشهر واتسآب إلى تطبيق سيجنال Signal الذى استطاع تحقيق أكثر من 50 مليون عملية تحميل فى أيام معدودة نظرا للسياسة الجديدة للخصوصية التى قرر واتسآب فضها على مستخدميه. 

وبحسب موقع Gadgets Now فإن الأعداد الهائلة التى شملها تطبيق سيجنال لا تزال فى ازدياد مما يضع عبئا على هؤلاء المستخدمين بمعرفة أفضل الطرق لاستخدامه، حيث من المشكلات التى بدأت تواجه المستخدمين حفظ الدردشات الخاصة بهم. 


وفقا للموقع فإن هناك عددًا من الخطوات التى يجب على المستخدمين الجدد فى تطبيق سيجنال القيام بها للقيام بعمل نسخة احتياطية من الدردشة والصور لضمان عدم ضياعها : 

افتح تطبيق Signal وتوجه إلى الإعدادات

اضغط على الدردشات والوسائط وحدد خيار Chat backups

اضغط على زر التشغيل

اضغط على زر اختيار مجلد من النافذة المنبثقة

حدد مجلد موجود أو أنشئ مجلدًا جديدًا

اضغط على استخدام زر المجلد هذا واسمح بالأذونات اللازمة

قم بتدوين عبارة المرور الخاصة بملف النسخ الاحتياطي

لاحظ أن عبارة المرور هذه إلزامية لاستعادة النسخة الاحتياطية في المستقبل.

حدد خانة اختيار إخلاء المسؤولية واضغط على تمكين النسخ الاحتياطية

لأخذ النسخة الاحتياطية ، اضغط على خيار إنشاء نسخة احتياطية

واضطرت واتسآب، لتأخير تنفيذ سياسة الخصوصية المحدثة التي كشفت عنها مؤخرا، والتي أثارت غضب جميع مستخدمي تطبيق التراسل المجاني حول العالم، بعد أن قال عنها النقاد إنها ستجبر المستخدمين على مشاركة البيانات الشخصية مع فيسبوك مما يعد انتهاكا كبيرا لخصوصيتهم، وقام بتأجيل تفعيلها إلى 15 مايو القادم بدلا  من 8 فبراير المقبل.
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