لحفظها من الضياع.. كيفية عمل نسخة احتياطية لرسائلك على تطبيق سيجنال

فى الأيام القليلة الماضية، حدث ما يشبه الهجرة الجماعية من تطبيق الدردشة الأشهر واتسآب إلى تطبيق سيجنال Signal الذى استطاع تحقيق أكثر من 50 مليون عملية تحميل فى أيام معدودة نظرا للسياسة الجديدة للخصوصية التى قرر واتسآب فضها على مستخدميه.





وبحسب موقع Gadgets Now فإن الأعداد الهائلة التى شملها تطبيق سيجنال لا تزال فى ازدياد مما يضع عبئا على هؤلاء المستخدمين بمعرفة أفضل الطرق لاستخدامه، حيث من المشكلات التى بدأت تواجه المستخدمين حفظ الدردشات الخاصة بهم.









وفقا للموقع فإن هناك عددًا من الخطوات التى يجب على المستخدمين الجدد فى تطبيق سيجنال القيام بها للقيام بعمل نسخة احتياطية من الدردشة والصور لضمان عدم ضياعها :





افتح تطبيق Signal وتوجه إلى الإعدادات





اضغط على الدردشات والوسائط وحدد خيار Chat backups





اضغط على زر التشغيل





اضغط على زر اختيار مجلد من النافذة المنبثقة





حدد مجلد موجود أو أنشئ مجلدًا جديدًا





اضغط على استخدام زر المجلد هذا واسمح بالأذونات اللازمة





قم بتدوين عبارة المرور الخاصة بملف النسخ الاحتياطي





لاحظ أن عبارة المرور هذه إلزامية لاستعادة النسخة الاحتياطية في المستقبل.





حدد خانة اختيار إخلاء المسؤولية واضغط على تمكين النسخ الاحتياطية





لأخذ النسخة الاحتياطية ، اضغط على خيار إنشاء نسخة احتياطية



