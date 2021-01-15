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تكنولوجيا

من الألف للياء.. كيفية تحميل تطبيق سيجنال وتحويل كل بياناتك عليه

الجمعة 15/يناير/2021 - 10:00 م
من الألف للياء ..
من الألف للياء .. كيفية تحميل تطبيق سيجنال
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ندى على
شهد تطبيق الدردشة سيجنال تحميلات هائلة فى الأيام الماضية وصلت إلى أكثر من 50 مليون عملية تحميل، وجاء تحميل سيجنال  بعدما دعا إلى استخدامه إيلون ماسك، بعد نية واتسآب مشاركة البيانات مع تطبيق فيسبوك وجعلها إجبارية بداية من يوم 8 فبراير القادم وسيكون على المستخدمين الذين يرفضون هذه الشروط حذف التطبيق نهائيا. 

وبحسب موقع Gadgets Now فإن هناك عددا كبيرا من المستخدمين قاموا بالفعل بحذف تطبيق واتسآب والاتجاه إلى تطبيق سيجنال ولكنهم لا يعرفون الآلية التى يقوموا بها لتحميل تطبيق سيجنال وكيفية استخدامه:  


- لنظام التشغيل ويندوز من هنا 

- لنظام التشغيل iOS من هنا

- لنظام التشغيل أندرويد من هنا

ثانيا: كيفية الاشتراك بتطبيق سيجنال:

لماذا يفضل رجال السياسة تطبيق سيجنال ( Signal) على واتس اب؟ – العربية | RCI

1. بعد تثبيت التطبيق على هاتفك الذكي، افتحه ثم اضغط على زر متابعة.

2. امنح التطبيق الأذونات الضرورية مثل الوصول إلى جهات الاتصال على هاتفك.

3. أدخل رقم الهاتف الذي تريد استخدامه لتطبيق Signal، وانتظر بضع ثوانٍ حتي يتم التحقق منه.

4. بمجرد التحقق من رقم الحساب، أدخل اسمك واضغط فوق التالي لإنهاء الإعداد.

ثالثا: كيفية إرسال الرسائل باستخدام سيجنال:

Signal becomes No. 1 app after reaching 1.3M downloads Monday | Fox Business
1. في الصفحة الرئيسية بتطبيق Signal، اضغط على أيقونة القلم أسفل يمين الشاشة.

2. اختر جهة الاتصال التي تريد التحدث إليها، وستظهر لك صفحة الدردشة الخاصة بها.

3. اكتب رسالتك واضغط على زر الإرسال، يمكنك أيضا إرسال رسائل الوسائط من خلال الضغط على رمز (+).

4. كما يمكنك إجراء مكالمات الصوت والفيديو من خلال الضغط على أزرار الاتصال الموجودة في نافذة الدردشة. 

كيفية نقل كل أرقام وجهات الاتصال من واتسآب إلي سيجنال 

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- افتح تطبيق سيجنال Signal على هاتفك الأندرويد أو الآيفون واضغط على النقاط الرأسية الثلاث في أعلى اليمين

- قم بإنشاء مجموعة على تطبيق سيجنال Signal 

- اضغط على إعدادات المجموعة ثم اضغط على رابط المجموعة 

- من النقاط الرأسية الثلاث في أعلى اليمين قم بتشغيل رابط المجموعة واضغط على مشاركة، وتأكد من تشغيل خيار الموافقة على الأعضاء الجدد.

- شارك رابط المجموعة في أى تطبيق مراسلة آخر تريده مع مستخدمين آخرين على أي منصة وسائط اجتماعية بما في ذلك واتساب. 

تفعيل ميزة اختفاء الرسائل من إعدادات المحادثة 

Elcomsoft Phone Viewer 4.60 reveals Restrictions and Screen Time passwords, decrypts Signal history | Elcomsoft Co.Ltd.
- افتح محادثة جديدة ثم انقر فوق اسم جهة الاتصال أعلى الدردشة.

- من القائمة الخاصة بالمحادثة انقر على خيار اختفاء الرسائل Disappearing Messages، لتشغيلها أو إيقاف تفعيلها.

-  من النافذة المنبثقة قم باختيار الحد الزمني لحذف الرسائل. 


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