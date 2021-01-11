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تكنولوجيا

بعد تشجيع إيلون ماسك باستخدام سيجنال.. شركة تحمل نفس الاسم تحقق إيرادات خيالية

الإثنين 11/يناير/2021 - 02:01 ص
بسبب تشجيع إيلون
بسبب تشجيع إيلون ماسك باستخدام تطبيق سيجنال شركة بنفس الاسم
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ندى على
شهد تطبيق الدردشة Signal سيجنال ارتفاعا كبيرا فى عدد المستخدمين خلال الساعات الماضية، بعد تشجيع أغنى شخص فى العالم، إيلون ماسك المستخدمين من الانتقال إلى التطبيق والتخلى عن واتسآب، ولكن لم الإيرادات الهائلة لم تذهب لتطبيق سيجنال وحده .
 
وبحسب شبكة CNBC الأمريكية فإن هناك شركة غير معروفة تسمى Signal Advance يتم تداول أسهما فى البورصة بحوالى أقل من 60 سنتا للسهم الواحد ارتفعت أسهما ارتفاعا هائلا وصل ل 7.19 دولار للسهم الواحد. 


ويرجع سر الزيادة الكبيرة فى أسهم شركة Signal Advance إلى تشجيع إيلون ماسك باستخدام تطبيق سيجنال، فاعتقد عدد كبير من المستثمرين أن هذه الشركة هى المقصودة وهى التى تملك تطبيق سيجنال بالفعل؛ لذلك قاموا بالاستثمار فيها عن طريق الخطأ. 

وعلق تطبيق سيجنال على هذا الأمر بأن الشركة التى يتم الاستثمار فيها وهى شركة Signal Advance ليست هى الشركة المالكة لتطبيق الدردشة سيجنال، ولكن ما حدث هو مجرد تشابه أسماء. 

وكانت أثارت تغريدة على موقع تويتر لإيلون ماسك جدلا كبيرا بين مستخدمى تطبيقات التواصل الاجتماعى، بعدما طالب المستخدمين بضرورة استخدام تطبيق الدردشة الفورية سيجنال Signal بدلا من واتسآب لتوفيره خصوصية كبيرة للمستخدمين وعدم مشاركته بياناتهم الشخصية. 




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