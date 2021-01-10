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تكنولوجيا

وصف أحدها بالسخيف.. أغنى رجل فى العالم يثير الجدل ويهاجم واتساب وفيسبوك

الأحد 10/يناير/2021 - 12:01 ص
أغنى رجل فى العالم
أغنى رجل فى العالم يثير الجدل ويشن الحرب على هذه التطبيقات
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ندى على
تصدر رجل الأعمال والرئيس التنفيذى لشركة تسلا للسيارات الكهربية وشركة سبيس إكس، إيلون ماسك Elon Musk فى الساعات الماضية قائمة الأغنياء فى العالم، حيث استطاع التفوق على جيف بيزوس الرئيس التنفيذى لشركة أمازون، ولكن لم يتوقف ماسك عند هذا الأمر فقد أثار الجدل ببعض تصريحاته عن عدد من التطبيقات.
 
وتضمنت تغريدة لماسك يهاجم فيها عدد من تطبيقات التواصل الاجتماعى والمراسلة على حساب أخرى بسبب الخصوصية، حيث شجع على استخدام تطبيق الدردشة الفورية سيجنال Signal بدلا من واتسآب، وبحسب موقع CNET فإن فإن إيلون قد قام بمهاجمة عدد من التطبيقات منها  


تطبيق فيسبوك 

وكان ماسك وصف في تغريدة له على موقع تويتر العام الماضى، بحسب  شبكة  CNBC الأمريكية، إن فيسبوك موقع سخيف، وفي استجابة لتغريدة الممثل والمخرج الإنجليزى ساشا بارون كوهين التى دعا فيها إلى مسح تطبيق فيسبوك، حيث قام إيلون ماسك بإعادة التغريدة وكتب فيها امسحوا الفيسبوك لأنه سخيف، وكتب التغريدة تحت هاشتاج DeleteFacebook# أى امسحوا الفيسبوك، كما قال " إننى لا أحب فيسبوك، إنه يشعرنى بالتوتر والضيق، إنى آسف". 

تطبيق واتسآب 

ونصح ماسك مستخدميه بتنزيل تطبيق الدردشة الفورية سيجنال Signal، وذلك بالتلميح بشكل غير مباشر إلى الاستغناء عن تطبيق التراسل الأشهر المملوك لشركة فيسبوك، واتسآب، حيث ساهم فى أن التطبيق شهد زيادة كبيرة في أعداد المستخدمين الجدد، خاصة بعد السياسة الجديدة من واتسآب والتى ستجبر المستخدمين على مشاكة بياناتهم الشخصية مع تطبيق فيسبوك.  

تطبيق تويتر 

وعلق على عملية اختراق تويتر الأشهر والتى تم فيها اختراق عدد كبير من الشخصيات العالمية منها الرئيس السابق للولايات المتحدة باراك أوباما،  قائلا لصحيفة نيويورك تايمز: "إنه لا يشعر بالقلق بشأن اختراق رسائله المباشرة على تويتر، فهي في الغالب تتكون من صور هزلية".  

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