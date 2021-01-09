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تكنولوجيا

بعد إعلانه أغنى رجل فى العالم .. تغريدة "إيلون ماسك" تتسبب في زيادة عدد مستخدمي تطبيق Signal

السبت 09/يناير/2021 - 01:01 ص
الرئيس التنفيذي لشركة
الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا "إيلون ماسك"
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شيماء عبد المنعم
قال تطبيق المراسلة المشفرة سيجنال Signal، إنه يشهد زيادة كبيرة في أعداد المستخدمين الجدد الذين يشتركون في النظام الأساسي للخدمة، لدرجة أن الشركة تشهد تأخيرات في عمليات التحقق من أرقام الهواتف للحسابات الجديدة عبر العديد من مزودي خدمات المحمول.
 
وبحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني، يرجع الفضل في هذه الزيادة لعدد مستخدمي تطبيق الدردشة Signal، هو الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا "إيلون ماسك" Elon Musk، ومنافس سيجنال الشهير "واتساب" WhatsApp.

 
وكان ماسك، الذي أصبح مع بداية العام الجاري أغنى شخص في العالم، بعد أن تجاوزت صافي ثروته ثروة الرئيس التنفيذي لشركة أمازون جيف بيزوس Jeff Bezos، قد قام بنشر تغريدة جديدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" يتنقد فيه عملاقة التقنية الأمريكية "فيسبوك" وذلك لدور منصتها في مساعدة أعضاء العصابات التي اقتحمت مبنى الكابيتول الأمريكي يوم الأربعاء الماضي، حيث كانت التغريدة عبارة عن صورة لسلسلة من أحجار الدومينو الأكبر حجمًا. 

وتابع ماسك، الذي كان أكثر صراحة في انتقاده لـ "فيسبوك" خلال السنوات الأخيرة، على متابعيه البالغ عددهم 41.5 مليون، ونصحهم بتنزيل تطبيق الدردشة الفورية سيجنال Signal، وذلك بالتلميح بشكل غير مباشر إلى الاستغناء عن تطبيق التراسل الأشهر المملوك لشركة فيسبوك "واتساب".

ويرجع ذلك إلى الجدال الذي أثارته عملاقة التواصل الاجتماعي مؤخرا، بعد تحديث سياسة الخصوصية الخاصة باستخدام واتساب، والتي تعرض بشكل صريح مع خصوصية أكثر من ملياري مستخدم للمنصة، ووفقا لخطة "فيسبوك" فأن شروط الخدمة الإجبارية الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في 8 فبراير المقبل، والتي في حالة رفض المستخدم لمشاركة بيانات تطبيق المراسلة مع موقع التواصل الاجتماعي سيتم حذف حساب المستخدم من الخدمة.

وتنص سياسة الخصوصية الجديدة على أنه "كجزء من خدمات شركة فيسبوك Facebook، يتلقى واتساب WhatsApp معلومات من هذه المجموعة من الشركات ويشاركها، وكما يجوز لنا استخدام المعلومات التي نتلقاها منهم، وقد يستخدمون المعلومات التي نشاركها معهم، للمساعدة في تشغيل خدماتنا وعروضها وتوفيرها وتحسينها وفهمها وتخصيصها ودعمها وتسويقها".
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