ما يصل لـ 5 مشاركين.. Signal يضيف دعما للمكالمات المرئية الجماعية

أضافت شركة Signal تحديثا جديدا يجلب دعما للمكالمات المرئية الجماعية إلى تطبيق المراسلة المشفر بما يصل إلى خمسة مشاركين، وذلك في إطار المنافسة الشديدة التي تواجهها الشركة بعد إضافة العديد من تطبيقات التراسل الأخرى دعما للمكالمات المرئية خلال العام الجاري لمواكبة التداعيات التي فرضتها جائحة فيروس كروونا المستجد.





وبحسب ما ذكره موقع "times of india"، تعمل ميزة مكالمات الفيديو الجديدة بشكل مجاني كما هو الحال مع كل الميزات الأخرى على Signal، ويمكن بدء المكالمات الجماعية من خلال النقر على زر المكالمة المرئية في الجزء العلوي من الدردشة الجماعية المدعومة.









وعند بدء مكالمة جماعية أو الانضمام إليها، يتم بشكل افتراضي عرض المشاركين بالشكل الشبكي، لكن يمكنك التمرير سريعل للأعلى للحصول على طريقة العرض التي تركز على المتحدث في الوقت الحالي فقط، والتي سيتم تحديثها في الوقت الفعلي مع تغير المتحدث النشط.





وتقتصر ميزة المكالمات الجماعية الجديدة حاليا، على إضافة 5 مشاركين فقط في المكالمة الواحدة، ولكن الشركة المالكة لتطبيق Signal أكدت انها تعمل إنها تعمل على زيادة الحد الأقصى لعدد المشاركين في المكالمات المرئية وسيتم طرحها قريبا.





وكان تطبيق Signal، قد أثبت خلال الفترة الماضية تدريجيا أنه "أكثر أمانا"، وقد جذب الكثير من المستخدمين خلال الفترة الأخيرة، لذا قررت الشركة إضافة دعما لإجراء المكالمات الجماعية أيضا، وتتوفر ميزة المكالمات المرئية الجماعية الجديدة لجميع مستخدمي Signal على نظامي التشغيل أندرويد و iOS.