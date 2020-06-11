اشترِ آيفون جديدا دون الخوف على رسائلك القديمة.. السر في تطبيق Signal

يعانى الكثير من أصحاب الهاتف الذكى الأشهر فى العالم آيفون من عدم توافر ميزة لنقل الرسائل والبيانات الموجودة على الهواتف القديمة عند شراء أحدث إصدارات iPhone، إلا أن تطبيق Signal أخيرًا سيوفر الحل من خلال هذه الميزة مجانًا.





ويعد تطبيق سيجنال Signal الأكثر أمانًا بين جميع تطبيقات التراسل الفورى بسبب تواجد بروتوكول تشفير يسمى “Signal Protocol، وهو عبارة عن بروتوكول تشفير يستخدم لتوفير التشفير من طرف إلى طرف للمكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو والمراسلة الفورية للمحادثات.





وبحسب موقع ذا فيرج التقنى، أعلنت إدارة تطبيق Signal عن ميزة جديدة لنقل بيانات المستخدمين مثل رسائل الدردشة والصور إلى جميع أجهزة آيفون و أيباد الجديدة عبر نظام تشغيل iOS، وذلك عند تحميل الإصدار رقم 3.9.1 من التطبيق.





وأوضحت شركة Signal أنه يمكن نقل جميع الرسائل والمعلومات فى أسرع وقت من خلال تقنية الباركود QR code، أو الإتصال عن طريق شبكة الواى فاى Wi-Fi، بالإضافة إلى إخفاء الرسائل والأشياء التى لا تريد ظهورها.





ولتشغيل الميزة الجديدة يجب أن تكون البيانات محفوظة على جهاز آيفون قديم عند تحميل تطبيق Signal، ثم التسجيل عبر الهاتف الجديد، حيث يطلب التطبيق قبل تسجيل الدخول نقل البيانات، ولا تعمل هذه الخاصية من آيفون إلى أندرويد والعكس.



