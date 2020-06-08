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تكنولوجيا

مشكلة فى هواتف آيفون 11.. تفاصيل

الإثنين 08/يونيو/2020 - 06:01 ص
مشكلة تقنية فى هواتف
مشكلة تقنية فى هواتف آيفون 11..تفاصيل
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قسم التكنولوجيا
تعمل شركة آبل الأمريكية رائدة صناعة التكنولوجيا قى العالم وصاحبة الهاتف الذكي الأشهر آيفون على تحديث نظام تشغيليها IOS بشكل مستمر، بعدما اشتكى عدد كبير من مستخدمى نظام iOS 13.5، لظهور عيب فني في هواتف ‌iPhone 11.

و ذكر موقع engadget التقنى، أن الكثير من اصحاب آيفون 11 يواجهون مشكله فى ظهور لون أخضر على الشاشة لمده ثوان بعد إلغاء القفل ، وأن الخلل واضح عبر أجهزة  iPhone 11 و 11 Pro و 11 Pro Max، بالإضافة إلى بعض هواتف iPhone X و XS .

وأضاف الموقع ، أن هواتف آيفون التي ظهر فيها اللون الأخضر كانت لمستخدمي نظام تشغيل  13.4 و iOS 13.5، ولا يزال سبب هذه المشكلة غير واضح، ولم تصدر آبل بيانًا رسميًا توضح فيه سبب ظهوره.

و أوضح العديد من مستخدمي هاتف آيفون iPhone 11 أن اللون الأخضر لا يظهر إلا عند تشغيل الوضع الليلى Dark Mode و Night Shift، أو عند الجلوس في غرفة مظلمة، وذلك بعدالتحديث لنظام iOS 13.5.

وتختبر شركة آبل تحديث نظامها التشغيلي iOS 13.5.5 التجريبى الخاصة بأجهزتها المحمولة، والذي تقول الشركة إنه يوفر تحديثات أمنية مهمة وتوصى به جميع المستخدمين.

جدير بالذكر، خسرت شركة Apple آبل الدعوى القضائية المعروفة بإبطاء بطاريات آيفون القديمة عمدًا في إيطاليا، وقامت بدفع غرامة بقيمة 10 ملايين يورو لمستخدمى آيفون المتضررين في إيطاليا بعد دفعها غرامة مماثلة فى كلًا من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.
مشكلة فى هواتف آيفون 11.. تفاصيل
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