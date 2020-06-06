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تكنولوجيا

بسبب كورونا.. آبل تؤجل إصدار iPhone 12

السبت 06/يونيو/2020 - 11:01 ص
iPhone 12
iPhone 12
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شيماء عبد المنعم
أكد الرئيس التنفيذي لشركة Broadcom، أن شركة آبل Apple ، قد تضطر إلى تأخير إطلاق هاتفها الذكي المرتقب iPhone 12، بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد COVID-19.

وبحسب ما ذكره موقع "bgr"، قال هوك تان مدير إحدى الشركات الموردة لآبل، إن شركته ستعدل توقعات إيراداتها لعام 2020، والتي ستتأثر بسبب "تأخر دورة المنتج الرئيسية لدى أحد أكبر عميل للأجهزة المحمولة في أمريكا الشمالية”، وفقا لتقرير وكالة بلومبرج، فإنه يقصد آبل.


وأضاف تان: "هذا العام، لا نتوقع أن نرى هذا الارتفاع في الإيرادات حتى الربع المالي الرابع، وبناء على ذلك، نتوقع أن تنخفض إيراداتنا للهواتف المحمولة في الربع الثالث على التوالي".

وبسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، تأثرت بعض الجوانب المهمة لإنتاج تصميم هاتف آيفون الجديد هذا العام، من بينها فرض قيود السفر الصارمة إلى الصين، مما منع مهندسي Apple من السفر إلى الدولة لفحص النماذج الأولية لـ iPhone 12

وحسبما ورد في التسريبات السابقة حول سلسة Apple 12، ستأتي التشكيلة بأربعة طرازات مختلفة هذ العام، جميعها ستأتي بشاشة من نوع OLED، ودعم شبكات الجيل الخامس 5G، الإضافة إلى الإصدار 14 من نظام iOS. مع زيادة في حجم ذاكرة الوصول العشوائي رام.
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