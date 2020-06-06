بسبب كورونا.. آبل تؤجل إصدار iPhone 12

أكد الرئيس التنفيذي لشركة Broadcom، أن شركة آبل Apple ، قد تضطر إلى تأخير إطلاق هاتفها الذكي المرتقب iPhone 12، بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد COVID-19.





لدى أحد أكبر عميل للأجهزة المحمولة في أمريكا الشمالية”، وفقا لتقرير وكالة بلومبرج، فإنه يقصد آبل. وبحسب ما ذكره موقع "bgr"، قال هوك تان مدير إحدى الشركات الموردة لآبل ، إن شركته ستعدل توقعات إيراداتها لعام 2020، والتي ستتأثر بسبب "تأخر دورة المنتج الرئيسية









وأضاف تان: "هذا العام، لا نتوقع أن نرى هذا الارتفاع في الإيرادات حتى الربع المالي الرابع، وبناء على ذلك، نتوقع أن تنخفض إيراداتنا للهواتف المحمولة في الربع الثالث على التوالي".





وبسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، تأثرت بعض الجوانب المهمة لإنتاج تصميم هاتف آيفون الجديد هذا العام، من بينها فرض قيود السفر الصارمة إلى الصين، مما منع مهندسي Apple من السفر إلى الدولة لفحص النماذج الأولية لـ iPhone 12





وحسبما ورد في التسريبات السابقة حول سلسة Apple 12، ستأتي التشكيلة بأربعة طرازات مختلفة هذ العام، جميعها ستأتي بشاشة من نوع OLED، ودعم شبكات الجيل الخامس 5G، الإضافة إلى الإصدار 14 من نظام iOS. مع زيادة في حجم ذاكرة الوصول العشوائي رام.