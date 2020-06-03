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تكنولوجيا

ثغرة خطيرة في هواتف iPhone.. وآبل تنفذ الموقف

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 10:02 ص
ثغرة خطيرة في هواتف
ثغرة خطيرة في هواتف iPhone
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شيماء عبد المنعم
أصلحت شركة آبل Apple الأمريكية، ثغرة خطيرة بأجهزتها الشهيرة آيفون وآيباد، التى تستهدف كسر جدار الحماية الخاص بتلك الأجهزة باستخدام أداة تسمي "jailbreak".

ووفقا لما ذكرته مجلة "فوربس"، أصدرت عملاق التكنولوجيا الأمريكية آبل، إصدار 13.5.1 من نظام التشغيل التابع لها iOS، لصلاح الثغرة التي سمحت بتطوير أداة كسر حماية هواتف آيفون الحديثة "جيلبريك".


وتدعم أداة جيلبريك jailbreak، التى أطلقت الأسبوع الماضي، بواسطة إحدى المجموعات الشهيرة باختراق هواتف آيفون والمعروفة باسم unc0ver، كسر حماية جميع هواتف آيفون التي تعمل بإصدار 11 iOS، والإصدارات الأحدث حتى أحدث الإصدارت العاملة بنظام التشغيل iOS 13.5 الذي أصدارته آبل مؤخرا.

ويقوم المتسللون بذلك من خلال العثور على ثغرة لم  يتم الكشف عنها سابقا في نظام تشغيل آبل او مما يسمونه "السجن"، والتى تخترق بعض القيود العديدة التي تضعها عملاق التكنولوجيا الأمريكية لمنع الوصول إلى البرامج الأساسية من أجل أمان المستخدمين، وفقا لما ذكره موقع "techcrunch" التقني.

وبالرغم من أن سجل التغييرات الخاص بالتحديث بإصلاح الخلل الأمني لم يوضح المزيد من التفاصيل، إلا أن حساب تحديثات آبل "Apple Software Updates" أشار في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر إلى أن التحديث يهدف إلى تصحيح الثغرة التي في النواة، التي سمحت بتطوير أداة كسر الحماية التي أطلقها فريق unc0ver.
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