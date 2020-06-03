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تكنولوجيا

تعرف على هواتف آيفون التى ستحصل على تحديث iOS 14..فيديو

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 12:10 ص
تعرف على هواتف آيفون
تعرف على هواتف آيفون التى ستحصل على تحديث iOS 14..فيديو
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قسم التكنولوجيا
ينتظر الكثيرون من مستخدمي أجهزة آبل الأمريكية المختلفة لنظام التشغيل الجديد ios 14، والذى سيتوافق مع إصداراتها المختلفة وعلى رأسها هواتف آيفون الشهيرة، والمفاجأة أن آبل ستتيح التحديث الجديد لإصدرات قديمة من هاتفها المميز.

وبحسب موقع phonearena التقني، ستكشف شركة اَبل عن الإصدارات الجديدة من أنظمة التشغيل الخاصة بها، خلال فعاليات حدث WWDC القادم، الذي سيقام فى 22 من شهر يونيو الجاري أونلاين، الأمر الذى يؤكد إحتمالية تأخر الإعلان الرسمي عن هاتف IPhone 12.

وكشف تسريبات جديدة عن قائمة الأجهزة التى ستحصل على تحديث iOS 14 :

1- iPhone SE 2020 
2- iPhone 11
3- iPhone 11 Pro
4- iPhone 11 Pro Max
5- iPhone XS
6- iPhone XS Max
7- iPhone XR
8- iPhone X
9- iPhone 8 
10- iPhone 8 Plus
11-iPhone 7 
12- iPhone 7 Plus
13- iPhone SE 2016
14- iPhone 6s
15- iPhone 6s Plus 
16- iPod touch الجيل السابع.

جدير بالذكر أن هناك العديد من التسريبات إلا أنه غير مؤكدة، لحين إصدار شركة آبل الأمريكية بيانها الرسمي عن IOS 14، وتعلن فيه عن أبرز الميزات القادمة للمستخدمين.
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