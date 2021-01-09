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تكنولوجيا

أصبح خطيرا.. 5 أسباب تجعلك تتخلى عن استخدام تطبيق واتسآب

السبت 09/يناير/2021 - 03:04 ص
5 أسباب تجعلك تتخلى
5 أسباب تجعلك تتخلى عن استخدام تطبيق واتسآب
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ندى على
أثار تطبيق المراسلة الشهير  WhatsApp  واتسآب قلقا كبيرا بين مستخدميه الذين يصل عددهم إلى أكثر من 2 مليار مستخدم حول العالم، بسبب نيته اجبار المستخدمين على مشاركة بياناتهم مع تطبيق فيسبوك وعدد من التطبيقات الأخرى.
 
ولا يقتصر الأمر فقط على مشاركة البيانات فقط بطريقة اختيارية فى واتسآب  وإنما ستكون الشروط اجبارية لجميع المستخدمين، وإلا عليهم القيام بحذف التطبيق، وبحسب مجلة Vice الأمريكية فإن هناك 5 أسباب تدفع  المستخدمين إلى التخلى تماما عن استخدام التطبيق : 


- مشاركة بيانات المستخدمين مع المعلنين 

ويقوم واتسآب لحفظ جميع بيانات البحث والتفاصي الخاصة بالمستخدمين، والوصول إلى جميع تفاصيل جهات الاتصال ويقوم ببيعها للمعلنين دون علم المستخدمين. 

- مشاركة البيانات مع فيسبوك وانستجرام وعدد من التطبيقات الأخرى 

وسيكون بامكان التطبيق فرض شروطه الإجبارية بعد عدة أشهر وسيقوم بمشاركة البيانات مع فيسبوك وانستجرام وغيرها من التطبيقات الأخرى، التى من الممكن أن تسهل عمليات الاختراق لدى المستخدمين وتسريب معلوماتهم الحساسة. 

- القيام بتتبع المستخدم وتخزين معلومات الموقع 

ويحفظ واتسآب كل الأنشطة التى يقوم بها مستخدموه من القيام بإجراء مكالمات صوتية ومكالمات فيديو ، بالإضافة إلى حفظ مواقع المستخدمين، والأماكن التى يترددون عليها.  

- ملفات الصور والرسائل والفيديوهات غير محمية 

وعند رفع أو تحميل  ملفات الصور والرسائل والفيديوهات الخاصة بالمستخدمين فى خدمة التخزين جوجل درايف فإنه يمكن اختراقها بكل سهولة، وتحميلها والاضطلاع عليها من قبل الهاكرز. 

- مشاركة بيانات المستخدمين مع الجهات الأمنية فى جميع أنحاء العالم 

وفقا للمجلة فإن هذا الأمر يعتبر اختراقا لخصوصية المستخدمين، حيث أنه تتم مشاركة كل بيانات المستخدمين مع جهات أمنية أو شرطية فى أى دولة ، مما يجعله يفتقر لأدنى معايير الحفاظ على خصوصية المستخدمين. 

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