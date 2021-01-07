واتساب سيقوم بمشاركة بياناتك مع فيسبوك.. وأكثر من 10 معلومات يجمعها التطبيق عنك

أفاد تقرير نشره موقع "XDA Developers"، أن أحدث شروط وسياسة الخصوصية المتعلقة باستخدام تطبيق التراسل الفوري الأشهر واتساب WhatsApp ، تسمح بمشاركة قدر كبير من بيات المستخدمين مع موقع فيسبوك.





وبحسب ما ذكره موقع "macrumors"، بدأ مستخدمو " واتساب " اليوم في تلقى إشعارا داخل التطبيق لإبلاغهم بشروط الخدمة وسياسة الخصوصية المحدثة الخاصة بالخدمة، ويقدم الإشعار نظرة عامة على التحديثات الثلاثة الرئيسية والتي تغطي كيفية معالجة منصة المراسلة لبيانات المستخدم.









وكيف يمكن للشركات استخدام الخدمات المستضافة على "فيسبوك" لتخزين وإدارة محادثات "واتساب" الخاصة بهم، وعن كيفية قيام خدمة التراسل الفورى الشهيرة من تفديم تكاملات أعمق عبر جميع منتجات الشركة المالكة لمنصات التواصل الاجتماعي الشهيرة.





ومن المقرر أن تدخل هذه التغييرات حيز التنفيذ في 8 فبراير 2021، والتي ستكون إلزامية لجميع المستخدمين حول العالم، وفي حالة عدم الموافقة لن يتمكن المستخدمون من الاستمرار في استخدام "واتساب" وحذف بياناتهم على المنصة.





وعلى عكس ذلك، سيحصل المستخدمون الذين يوافقون على الشروط المحدثة على تسجيل حساب "واتساب"، ورقم الهاتف وبيانات المعاملة والمعلومات المتعلقة بالخدمة ومعلومات التفاعل ومعلومات الجهاز المحمول وعنوان IP و "المعلومات الأخرى المحددة، وبعد موافقتك سترسل لك الشركة إشعارا يخبرك أنه تمت مشاركة بيانات مع فيسبوك.





وتزعم الشركة الأمريكية أنها تهدف لاستخدام هذه المعلومات وفقا لسياسة الخصوصية الجديدة للمساعدة على التكامل بشكل أفضل مع الخدمات الأخرى التي تقدمها عملاقة التواصل الشهيرة، وأن البيانات المشتركة تُستخدم "لفهم كيفية استخدام خدماتنا أو خدماتهم"، و "تحسين خدماتهم" و "تقديم اقتراحات لك" و "تخصيص الميزات والمحتوى" و "إظهار العروض والإعلانات ذات الصلة عبر منتجات شركة "فيسبوك".





- المعلومات التي يجمعها واتساب عنك:





وتتضمن البيانات التي يجمعها "واتساب" عن مستخدميه هي: رقم الهاتف، معرف الجهاز، معرف المستخدم، الموقع التقريبي، بيانات الإعلان، المحتوى، سجل الشراء، عنوان البريد الإلكتروني، جهات الاتصال، تفاعل المنتج، بيانات الأعطال، بيانات الأداء، بيانات التشخيص الأخرى، معلومات الدفع، دعم العملاء، تفاعل المنتج.