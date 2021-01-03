منها تخصيص نغمة رنين لجروبات الدردشة.. أفضل 5 ميزات قادمة لواتسآب فى 2021

أطلق تطبيق WhatsApp واتسآب عددا من الميزات المهمة فى العام الماضى 2020 ، والتى ساهمت فى تحسين تجربة المستخدمين للتطبيق بشكل كبير، ومع ذلك فإن العام الحالى 2021 بالنسبة لتطبيق واتسآب سيشهد المزيد من الميزات التى كان يطلبها أغلب المستخدمون طول الوقت، وذكر موقع Tech Radar أفضل 5 ميزات قادمة إلى واتسآب فى 2020





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1- تخصيص نغمة رنين للمكالمات الجماعية





وسيجرى تطبيق واتسآب ميزة تخصيص نغمة رنين للمكالمات الجماعية لتمكين المستخدمين من عدم تفويت المكالمات الجماعية وجروبات الدردشة ، حيث ستساعد الميزة فى التنبيه عند بدء مكالمة جماعية، وذلك يتمكن المستخدمون من التمييز بين مكالمة واحدة ومكالمة جماعية.

2- تمكين المستخدمين من قراءة الرسائل دون ظهور العلامات الزرقاء





وستكون هذه الميزة من أكثر الميزات أهمية فى 2021 ، حيث سيمكن واتسآب مستخدميه من القيام بقراءة الرسائل دون عرض العلامات الزرقاء التى تعرض اغلب المستخدمين للإحراج خاصة عندما يكونوا منشغلين بالعمل أو فى أمر ما حيث تجبرهم على ضرورة الرد فى نفس الوقت.





3- سهولة الوصول إلى الرسائل المهمة





ومن أكثر المشكلات التى تواجه مستخدمى واتسآب هى العثور على الرسائل المهمة والتى تبدو وكأنها عملية صعبة للغاية وسط آلاف الرسائل، لذلك سيصدر التطبيق عدد من الميزات لجعل العثور على الميزات المهمة أكثر سهولة.





4- ميزة نسخ ولصق عناصر متعددة:





وسيحصل الإصدار التجريبي من واتساب 2021 على نظام التشغيل iOS، ميزة جديدة تتيح لمستخدمي تطبيق التمراسلة على هواتف آيفون إمكانية نسخ ولصق صور ومقاطع فيديو متعددة بسهولة في الدردشة، وهي من الممكن استخدامها أثناء مشاركة أنواع متعددة من الوسائط في نفس الوقت.





5- ميزة المكالمات الصوتية والمرئية على الكمبيوتر واللاب توب :





وسيتمكن مستخدمو إصدار سطح المكتب من واتسآب مع بداية عام 2021، من إجراء المكالمات الصوتية والمرئية مباشرة عبر نسخة الويب أو سطح المكتب من خلال WhatsApp web، وستضم الميزة الجديدة أزرار مكالمات صوتية ومرئية جديدة في أعلى الجهة اليمنى من الشاشة، تتيح لهم إجراء مكالمات صوتية ومرئية، كما ستظهر عند استقبال اتصالا صوتيا أو مرئيا، نافذة منبثقة تتيح خيارين أحدهم لقبول المكالمة الواردة أو والآخر لرفضها.



