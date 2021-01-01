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تكنولوجيا

واتسآب يتوقف على ملايين الهواتف اليوم.. وكيفية التحويل لتحديث 2021

الجمعة 01/يناير/2021 - 01:23 م
اليوم واتسآب يتوقف
اليوم واتسآب يتوقف على ملايين الهواتف
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ندى على
يتوقف اليوم 1 يناير 2021  تطبيق WhatsApp واتسآب على الملايين من الهواتف القديمة للمستخدمين ذات أنظمة التشغيل القديمة والتى صدرت منذ عدة سنوات، والتى لم تعد صالحة لدعم تحديثاته وميزاته الجديدة والقدرة على تشغيلها بشكل طبيعى.  

وبحسب موقع Firstpost فإن تطبيق واتسآب سيتوقف عن دعم  هواتف آيفون القديمة التى تعمل بداية من نظام التشغيل  iOS 9 والتى صدرت فى عام 2015 والهواتف الأقدم منها، أما هواتف نظام أندرويد فستكون بدءا من الهواتف التى تعمل بنظام تشغيل Android 4.0.3 الذى صدر فى عام 2011 والأقدم منها، والتى تشمل : 


هواتف آيفون 

iPhone 4S 
iPhone 5 
iPhone 5S 
iPhone 6 
iPhone 6S 

هواتف أندرويد

Samsung Galaxy S2
Samsung Galaxy S3 
Samsung Galaxy Note
HTC Sensation
HTC Thunderbolt
LG Lucid
Motorola Droid 4
Sony Xperia Pro 
HTC Desire 
LG Optimus Black 
وكل هواتف الأندرويد التى صدرت قبل عام 2010 

أما بالبنسبة للمستخدمين الذين تتوافق هواتفهم مع تطبيق واتسآب فيمكنهم التحويل إلى آخر آخر تحديث لواتسآب وهو تحديث 2021 حيث يمكنهم الحصول على كل الميزات الجديدة والمهمة والتى قام واتسآب بإضافتها فى الفترة الأخيرة، وذلك عنن طريق اتباع الخطوات الآتية : 
الدخول على تطبيق واتسآب من متجر تطبيقات جوجل بلاى والقيام ب : 

- اختيار تحديث نزول تحديث واتسآب الجديد 
- الدخول على الإعدادات
- اختيار أيقونة تحديث البيانات
- الضغط على أيقونة تحديث 

وعند تحميل التحديث الجديد يمكنك التمتع بكل مميزات واتسآب الجديدة لعام 2021 . 

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