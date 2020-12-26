ماذا تفعل إذا توقف واتسآب على هاتفك فجأة ؟

يعانى الكثير من المستخدمين من مشكلة توقف واتسآب WhatsApp فجأة على هواتفهم، الأمر الذى يسبب لهم مشكلة حقيقية فى التواصل خاصة إذا كان الأمر متعلق بالعمل، ولا يملك المستخدمون أية وسيلة أخرى للتواصل غير واتسآب.





وبحسب موقع Android Authority فإن مشكلة توقف واتسآب على الهواتف قد يحدث مشكلات للمستخدمين فى أوقات مهمة وتتعدد أسباب التوقف إلا أن هناك عدد من الخطوات التى يجب اتباعها عند توقف واتسآب فجأة وهى:









الخطوة الأولى : فحص الانقطاع





إذا كان واتسآب لا يعمل على هاتفك فإن أول ما عليك فعله هو التحقق مما إذا كانت المشكلة من جانبك أم هى مشكلة عامة فى التطبيق، حيث يمكنك القيام بذلك عن طريق زيارة موقع Downdetector ، والتأكد من توقفه بشكل عام أم على هاتفك فقط .





الخطوة الثانية: تحقق من اتصالك بالإنترنت





إذا لم تكن هناك تقارير عن انقطاع خدمة واتسآب فإن أول شيء يجب فعله هو التحقق من الأساسيات ، والتي ، في هذه الحالة ، هي اتصالك بالإنترنت.





ابدأ بإيقاف تشغيل Wi-Fi واى فاى ثم أعد تشغيله مرة أخرى ثم القيام بمعالجة المشكلات المتعلقة بالشبكة لمعرفة ما إذا كانت المشكلة متعلقة بالإنترنت أم لا .





الخطوة الثالثة : مسح ذاكرة التخزين المؤقت





إذا كان واتسآب لا يزال لا يعمل ، فقد يؤدي ومسح ذاكرة التخزين المؤقت على هاتفك إلى حل المشكلة عن طريق إيقاف عملية Linux للتطبيق بالإضافة إلى مسح ذاكرة التخزين المؤقت للتخلص من الملفات المؤقتة التي خزنها التطبيق.





ويجب الدخول على إعدادات الهاتف الضغط على التطبيقات، ثم القيام بالتمريرلأسفل ثم الضغط على واتسآب ثم ااضغط على زر Force stop في الأعلى، وبعد ذلك امسح ذاكرة التخزين المؤقت ، اضغط على خيارالتخزين بالأسفل ثم حدد خيار مسح ذاكرة التخزين المؤقت.





الخطوة الرابعة: تحديث واتسآب أو إعادة تثبيته





وللقيام بتحديث واتسآب إلى أحدث إصدار يجب التوجه إلى متجر Play ، والضغط على خيار تطبيقاتي وألعابي ، ثم الضغط على زر التحديث بجوار واتسآب، كما يمكن مسحه نهائيا و إعادة تثبيته من جديد.



