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تكنولوجيا

بخطوات بسيطة.. كيفية نقل جهات اتصالك بالكامل من واتسآب إلى سيجنال.. صور

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 03:00 م
بخطوات .. كيفية نقل
بخطوات .. كيفية نقل جهات اتصالك بالكامل من واتسآب إلى سيجنال
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ندى على
مع قيام تطبيق واتسآب بتغيير خصوصية المستخدمين بحيث سيجبر جميع مستخدميه على الموافقة على القرارات التى تجعلهم يشاركون معظم بياناتهم الشخصية مع تطبيق فيسبوك وعدد من التطبيقات، اندفع عدد كبير من المستخدمين إلى التخلى عن واتسآب واستخدام تطبيق سيجنال الذى يعتبر أكثر تشفيرا وأمانا لخصوصية المستخدمين ولا تقوم بمشاركة البيانات.


وبحسب موقع Gadgets Now، فإن العديد من المستخدمين الذين يريدون التحول إلى تطبيق سيجنال يخشون من عدم استطاعتهم كل نقل جهات الاتصال الخاصة بهم على واتسآب، ولكن هناك عددا من الخطوات البسيطة التى يمكن لمستخدمى سيجنال نقل كل أرقام وجهات اتصالهم من واتسآب إليه.




افتح تطبيق سيجنال Signal على هاتفك الأندرويد أو الآيفون واضغط على النقاط الرأسية الثلاث في أعلى اليمين.



1- قم بإنشاء مجموعة على تطبيق سيجنال Signal 

لو هتسيب واتس آب.. طريقة نقل جميع مجموعاتك لـ Signal

2- اضغط على إعدادات المجموعة ثم اضغط على رابط المجموعة 

تكنولوجيا: اعرف إزاى تنقل جميع مجموعاتك من واتس آب إلى Signal

3- من النقاط الرأسية الثلاث في أعلى اليمين قم بتشغيل رابط المجموعة واضغط على مشاركة، وتأكد من تشغيل خيار الموافقة على الأعضاء الجدد.

اعرف إزاى تنقل جميع مجموعاتك من واتس آب إلى Signal

4- شارك رابط المجموعة في أى تطبيق مراسلة آخر تريده مع مستخدمين آخرين على أي منصة وسائط اجتماعية بما في ذلك واتساب
 
لو هتسيب واتس آب.. طريقة نقل جميع مجموعاتك لـ Signal

وكانت تغريدة على موقع "تويتر" لأغنى رجل فى العالم، إيلون ماسك Elon Musk، أثارت جدلا كبيرا بين مستخدمى تطبيقات التواصل الاجتماعى، بعدما طالب المستخدمون باستخدام تطبيق الدردشة الفورية سيجنال Signal بدلا من واتسآب لتوفيره خصوصية كبيرة للمستخدمين وعدم مشاركته بياناتهم الشخصية، مما دفع المستخدمين للتحول بأعداد كبيرة إلى تطبيق سيجنال. 

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