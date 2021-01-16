بعد قرار واتسآب الأخير.. كيف سيتعامل التطبيق مع صورك ورسائلك الخاصة



بعد هجوم كبير وموجة غضب عالمية اجتاحت تطبيق الدردشة الأشهر فى العالم، WhatsApp واتسآب، أدت إلى هجر التطبيق إلى تطبيقات أخرى منافسة وأكثر أمانا وتوفيرا للخصوصية، الأمر الذى جعل التطبيق يتراجع عن تطبيق سياسته فى الوقت الحالى، وقام بتأجيل تفعيلها إلى 15 مايو القادم بلا من 8 فبراير المقبل.











وبحسب موقع CNET التقنى الأمريكى، فإن تراجع واتسآب عن سياسته لا يعنى عدم تفعيلها، وإنما لجأ التطبيق فقط إلى التأجيل لمحاولة السيطرة على الأمور بعد أن شهدت تطبيقات مثل سيجنال 50 مليون عملية تحميل فى أيام قليلة ، كما وصول تليجرام إلى تحميلات وصلت لـ 25 مليونا فى 72 ساعة فقط.

















وفقا للموقع، فإن هنالك بعض الأمور والحقائق التى كشف عنها واتسآب عن سياسة الخصوصية التى سيقوم بتطبيقها فى المرحلة القادمة، والتى يكون بموجب الموافقة عليها مشاركة بيانات المستخدمين الشخصية مع تطبيق فيسبوك، ومنها:





1- ستكون لدى الشركات خيار استخدام خدمات الاستضافة الآمنة من من فيسبوك لإدارة محادثات واتسآب مع عملائها ، والإجابة على الأسئلة.





2- تستطيع الشركات إرسال معلومات مثل إيصالات الشراء، حيث إذا كنت تتواصل مع شركة ما، فيمكنها رؤية ما تقوله ثم استخدام هذه المعلومات للتسويق، والتي قد تتضمن الإعلان على فيسبوك، حيث سيتم تصنيف المحادثات بوضوح مع الشركات التي تستخدم خدمات استضافة فيسبوك.





3- يتيح التفاعل مع ميزة التجارة في متاجر فيسبوك عبر تطبيق واتسآب استخدام نشاط التسوق الخاص بالشخص لعرض الإعلانات ذات الصلة على فيسبوك وإنستجرام، حيث تعتبر هذه الميزة اختيارية وعند استخدامها، سيخبرك واتسآب بكيفية مشاركة بياناتك مع فيسبوك.





4- يؤدي الضغط على أى إعلان في فيسبوك إلى طرح خيار إرسال رسالة إلى الشركة من خلال واتسآب إلى السماح لـ فيسبوك بعرض المزيد من الإعلانات ذات الصلة.





5- لا تؤثر السياسة الجديدة على خصوصية الرسائل مع الأصدقاء والعائلة، حيث لا يمكن لواتسآب أو فيسبوك رؤية الرسائل الخاصة كما تقول الشركة إنها لا تحتفظ بسجلات لمن يرسلون رسائل أو أو يقومون بالاتصال فى التطبيق.



