ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

أكثر من 50 مليون عملية تحميل في 3 أيام.. سيجنال يسحب البساط من واتسآب

الجمعة 15/يناير/2021 - 08:02 م
سيجنال يسحب البساط
سيجنال يسحب البساط من واتسآب
Advertisements
ندى على
تجاوز تطبيق الدردشة Signal سيجنال 50 مليون عملية تحميل على متجر تطبيقات جوجل Play Store ، وذلك بعد تحقيقه 25 مليونا فى 72 ساعة فقط من القرارات التى اتخذها تطبيق واتسآب والتى أدت لهجر المستخدمين له. 

وبحسب موقع Android Police فإن تطبيق تيليجرام أيضا قد تجاوز 25 مليون جديد فى 72 ساعة، ولكن استطاع سيجنال التفوق فى الاستمرار وحصد الكثير من عمليات التحميل. 


واستطاع التطبيقات سحب البساط من تطبيق واتسآب الذى قام عدد كبير من مستخدميه حول العالم بالقيام بحذفه والاتجاه للتطبيقات الأخرى مثل سيجنل وتيلجرام بسبب تحديثاته الأخيرة. 

وأعلن تطبيق واتسآب عن نيته فرض شروط جديدة من شأنها مشاركة البيانات مع تطبيق فيسبوك وأن هذه الشروط الجديدة ستكون إجبارية حيث سيبدأ تفعيلها بداية من يوم 8 فبراير القادم وسيكون على المستخدمين الذين يرفضون هذه الشروط حذف التطبيق نهائيا.  

ويستخدم تطبيق سيجنال Signal إيلون ماسك الذى أثار التحويل الكبير إليه عبر تغريدة تدعو إلى استخدامه،  مما جعل التطبيق يشهد نموا بالغا، كما يقوم باستخدامه، إدوارد سنودن، وهو موظف سابق في وكالة الأمن القومي الأمريكية وملاحق قضائيًا بتهمة تسريب تفاصيل برنامج تجسس، بالإضافة إلى جاك دوروسي وهو المدير التنفيذى لموقع تويتر.

جدير بالذكر أن المفوضية الأوروبية كانت قد طلبت من موظفيها البدء في استخدام تطبيق الرسائل المشفرة Signal، في خطوة تهدف إلى زيادة أمان اتصالاتها.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد شروطه الإجبارية الجديدة.. تعرف على أفضل بدائل لتطبيق واتساب

بينهم إيلون ماسك وسنودن.. مشاهير يفضلون تطبيق سيجنال ويوصون بحذف واتسآب

مليون تحميل زيادة فى يوم واحد.. موجة غضب وهجرة جماعية من واتسآب إلى سيجنال.. تفاصيل

الحظ لما يواتي.. شركة مغمورة تربح 605 ملايين دولار في لمح البصر بسبب Signal

بخطوات بسيطة.. كيفية نقل جهات اتصالك بالكامل من واتسآب إلى سيجنال.. صور

البديل الأفضل لـ واتسآب.. 4 حقائق لا تعرفها عن تطبيق سيجنال وكيفية التحويل إليه

ترشيحاتنا

مصرع أحدهم فى مواجهة الشرطة .. ضبط 10 عناصر إجرامية زرعوا 3 افدنة أملاك الدولة بمخدر الافيون

عامل يحطم سيارة لاعب كرة قدم قيمتها 5 ملايين جنيه.. صور

التعليم العالي: التحول الرقمي بعد حائجة كورونا أصبح أمرًا حتميًا.. فيديو

بعد أنباء عن خطوبة طليقها.. إطلالات مثيرة لـ روبي تكشف عن أنوثتها

غاضب وحزين.. خاص| حقيقة خلاف أحمد فتحي وإدارة فريق بيراميدز

ابنة هادي الجيار: كان يريد إنهاء مسيرته الفنية بمسلسل الاختيار2

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كيك البرتقال بعين الجمل

3 استخدامات غير متوقعة لـ زيت جوز الهند.. تعرف عليها

خطأ غير مقصود.. سائق ينطلق بسيارته على مدرج مطار في مسار طائرة.. شاهد