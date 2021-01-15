أكثر من 50 مليون عملية تحميل في 3 أيام.. سيجنال يسحب البساط من واتسآب

تجاوز تطبيق الدردشة Signal سيجنال 50 مليون عملية تحميل على متجر تطبيقات جوجل Play Store ، وذلك بعد تحقيقه 25 مليونا فى 72 ساعة فقط من القرارات التى اتخذها تطبيق واتسآب والتى أدت لهجر المستخدمين له. أدت





وبحسب موقع Android Police فإن تطبيق تيليجرام أيضا قد تجاوز 25 مليون جديد فى 72 ساعة، ولكن استطاع سيجنال التفوق فى الاستمرار وحصد الكثير من عمليات التحميل.









واستطاع التطبيقات سحب البساط من تطبيق واتسآب الذى قام عدد كبير من مستخدميه حول العالم بالقيام بحذفه والاتجاه للتطبيقات الأخرى مثل سيجنل وتيلجرام بسبب تحديثاته الأخيرة.





وأعلن تطبيق واتسآب عن نيته فرض شروط جديدة من شأنها مشاركة البيانات مع تطبيق فيسبوك وأن هذه الشروط الجديدة ستكون إجبارية حيث سيبدأ تفعيلها بداية من يوم 8 فبراير القادم وسيكون على المستخدمين الذين يرفضون هذه الشروط حذف التطبيق نهائيا.





ويستخدم تطبيق سيجنال Signal إيلون ماسك الذى أثار التحويل الكبير إليه عبر تغريدة تدعو إلى استخدامه، مما جعل التطبيق يشهد نموا بالغا، كما يقوم باستخدامه، إدوارد سنودن، وهو موظف سابق في وكالة الأمن القومي الأمريكية وملاحق قضائيًا بتهمة تسريب تفاصيل برنامج تجسس، بالإضافة إلى جاك دوروسي وهو المدير التنفيذى لموقع تويتر.



