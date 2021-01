الحظ لما يواتي.. شركة مغمورة تربح 605 ملايين دولار في لمح البصر بسبب Signal

وأصبحت القيمة السوقية لشركة Signal Advance تبلغ الآن 660 مليون دولار أمريكى بارتفاع هائل بعد أن كانت 55 مليون دولار فقط منذ يومين، الأمر الذى دفع "التطبيق الاصلى" المقصود بالتغريدة، تطبيق سيجنال بإصدار بيان يوضح أن الاستثمارات المتدفقة على الشركة ليست مقصودة لأنه لشركة أخرى باسم متشابه.

وتبع إيلون ماسك فى تريند التشجيع على استخدام تطبيق سيجنال عدد من المشاهير أهمهم :

إدوارد سنودن Edward Snowden

وهو موظف سابق في وكالة الأمن القومي الأمريكية وملاحق قضائيًا بتهمة تسريب تفاصيل برنامج تجسس، شارك فى تغريدة له على موقع تويتر يقول فيها : " إنه يستخدم تطبيق سيجنال Signal كل يوم، وهذه لملاحظة لـ FBI "مكتب التحقيقات الفيدرالى الأمريكى" .

جاك دوروسي Jack Dorsey

وهو المدير التنفيذى لموقع تويتر وشارك أيضا فى تريد استخدام سيجنال، حيث أعاد تغريد أغنى رجل فى العالم، إيلون ماسك، التى يقول فيها : "Use Signal" أى استخدم تطبيق سيجنال.

I use Signal every day. #notesforFBI (Spoiler: they already know) https://t.co/KNy0xppsN0