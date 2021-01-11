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تكنولوجيا

الحظ لما يواتي.. شركة مغمورة تربح 605 ملايين دولار في لمح البصر بسبب Signal

الإثنين 11/يناير/2021 - 07:02 م
شركة مغمورة تربح
شركة مغمورة تربح 605 مليون دولار فى لمح البصر
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ندى على
لم يتوقع أكثر المتفائلين من مسئولى شركة Signal Advance المغمورة والتى تعمل فى تطبيق التكنولوجيا فى مجال الطب الحيوى، والواقعة فى ولاية تكساس الأمريكية، التى كان يتم تداول أسهمها بأقل من 60 سنتا للسهم الواحد، أنها سترتفع هذا الارتفاع الهائل ليتم التداول مرة أخرى خلال ساعات للسهم الواحد بأكثر من 7 دولارات أمريكية. 


وحسب شبكة CNBC الأمريكية فإن الارتفاع الذى حدث فى أسهم شركة Signal Advance كان خياليا لدرجة أنه صعد بزيادة قدرها 1100%  للسهم الواحد، هذا فقط بسبب الصدفة البحتة، ولا شيء آخر غير تشابه الأسماء بين تطبيق الدردشة Signal و اسم الشركة Signal Advance بعد تغريدة تعد هى الأكثر تأثيرا فى تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعى. 




تغريدة من أغنى شخص فى العالم، إيلون ماسك،  استطاعت أن تهز عرش تطبيق المراسلة الأشهر واتسآب، وتحول الأنظار إلى تطبيق آخر ليس معروفا لدى الكثيرين، ليرتفع عدد مرات تحميله أكثر من مليون تحميل فى يوم واحد، ولكن ليس هذا فقط وإنما تذهب أيضا الزيادة إلى الشركات التى تحمل نفس الاسم، والتى سيق الحظ اليها بسبب التغريدة وهى شركة Signal Advance. 
 

وأصبحت القيمة السوقية لشركة Signal Advance تبلغ الآن 660 مليون دولار أمريكى بارتفاع هائل بعد أن كانت 55 مليون دولار فقط منذ يومين، الأمر الذى دفع "التطبيق الاصلى" المقصود بالتغريدة، تطبيق سيجنال بإصدار بيان يوضح أن الاستثمارات المتدفقة على الشركة ليست مقصودة لأنه لشركة أخرى باسم متشابه. 


وتبع إيلون ماسك فى تريند التشجيع على استخدام تطبيق سيجنال عدد من المشاهير أهمهم : 


 إدوارد سنودن Edward Snowden

وهو موظف سابق في وكالة الأمن القومي الأمريكية وملاحق قضائيًا بتهمة تسريب تفاصيل برنامج تجسس، شارك فى تغريدة له على موقع تويتر يقول فيها : " إنه يستخدم تطبيق سيجنال Signal كل يوم، وهذه لملاحظة لـ FBI "مكتب التحقيقات الفيدرالى الأمريكى" .  


جاك دوروسي Jack Dorsey 


وهو المدير التنفيذى لموقع تويتر وشارك أيضا فى تريد استخدام سيجنال، حيث أعاد تغريد أغنى رجل فى العالم، إيلون ماسك، التى يقول فيها : "Use Signal" أى استخدم تطبيق سيجنال.

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