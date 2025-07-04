قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عارفة عبد الرسول لـ صدى البلد: أحلم بالأوسكار
حماس تبحث مع الفصائل الفلسطينية مبادرة وقف إطلاق النار في غزة
دعاء يوم تاسوعاء وعاشوراء.. ردد أفضل الأدعية المستحبة
لميس جابر: الإخوان وضعوني على قوائم الإرهاب
الملعب هيفتقدك .. "الدردير" يوجه رسالة لشيكابالا
ترامب: أريد الأمان لأهالي غزة وأرحب بالتفاوض مع إيران
أقل سعر دولار اليوم 4-7-2025
2949 فرصة عمل جديدة بالقطاع الخاص في 10 محافظات.. منها لذوي الهمم
البيطريين غاضبة.. ورئيس اتحاد المهن الطبية يرد: لا استثناءات لأحد
الأهلي في مأزق بسبب 3 عروض رسمية لـ وسام أبو علي| خاص
تحقيق في توقف إدارة ترامب عن فرض عقوبات جديدة على روسيا وسط انتقادات ديمقراطية
مصر تتصدر إنتاج التمور عالميًا.. وتتوسع في زراعة الأصناف التصديرية | ونقيب الفلاحين يكشف التفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عمرو محمد علي يرد على شائعة وفاته: أنا بخير.. ادعولي بالشفاء

الفنان عمرو محمد علي مع الإعلامية أوركيد سامي
الفنان عمرو محمد علي مع الإعلامية أوركيد سامي
تصوير: عمر خالد   -  
أوركيد سامي

التقى موقع صدى البلد بالفنان عمرو محمد علي في منزله في لقاء خاص وحصري، بعد غيابٍ دام سنوات طويلة عن الوسط الفني.

وقال عمرو محمد علي في أول رد له عن شائعة وفاته: “أنا بخير الحمد لله وبستغرب من شائعات وفاتي، كلام سخيف ووحش ومش بحب اتعامل مع الإشاعات، ادعولي بالشفاء العاجل”.

وأضاف: “نفسي يكون عندي شقة لإني قاعد عند اخواتي ومش عايز اكون تقيل عليهم، عايز لما بنتي تيحي ليا نقول انا رايحة بيت بابا، نفسي أعيش في بيت بتاعي وأكون مرتاح فيه".

يذكر أن الممثل عمرو علي، بدأ مشواره الفني طفلًا صغيرًا في منتصف الثمانينات، شارك في العديد من الأعمال الفنية، ومن أهم أفلامه (سارق الفرح، مستر كاراتيه، العذراء والعقرب)، ومن مسلسلاته (حكايات مجنونة، حواء والتفاحة، ريا وسكينة).

اخبار الفن نجوم الفن الفنان عمرو محمد علي إنفراد الإعلامية أوركيد سامي موقع صدي البلد الاخباري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

السيناريوهات المحتملة حال إعتراض الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر الخميس 3 يوليو 2025

الذهب

880 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار الذهب بالنصف الأول من 2025

الداعية السلفي حازم شومان

حقيقة وفاة الداعية حازم شومان بعد تعرضه لأزمة قلبية

تسونامي

«القومي للبحوث الفلكية» يكشف حقيقة تعرض مصر لـ«تسونامي».. وسبب ارتفاع الحرارة

أسعار شرائح الكهرباء الآن 2025 وحقيقة تطبيق الزيادة الجديدة

أسعار شرائح الكهرباء الآن 2025 وحقيقة تطبيق الزيادة الجديدة

زلزال

زلزال مدمر وتسونامي هائل.. اليابان تبدأ الاستعداد للكارثة الكبرى

المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

وزير الإسكان : الدولة لن تقوم بطرد أهالينا من شقق الايجار القديم

ترشيحاتنا

لميس جابر

لميس جابر: السفيرة الأمريكية السابقة عرضت على الإخوان تشكيل حكومة موازية

جامعة الدول العربية

دبلوماسي: المجموعة العربية "موحدة" دوليا بشكل لم نشهده على مدى 45 عاما

أحمد عامر

انتهى الأمر .. أستاذ قلب يكشف سبب وفاة المطرب أحمد عامر

بالصور

أقوى 8 كريمات قادرة على علاج التجاعيد وشد البشرة

علاج التجاعيد
علاج التجاعيد
علاج التجاعيد

أكبر مما تتخيل.. فقع الحبوب يعرض الشباب لمشاكل خطيرة في المستقبل ويسبب الموت

فقع الحبوب
فقع الحبوب
فقع الحبوب

علاج مشاكل السمع يحميك من الٱصابة بالخرف.. دراسة تثير الجدل

تأثير فقدان السمع على الإصابة بالخرف
تأثير فقدان السمع على الإصابة بالخرف
تأثير فقدان السمع على الإصابة بالخرف

دراسة صادمة.. ارتفاع عدد المصابين غير المدخنين بسرطان الرئة

أسباب زيادة الإصابة بسرطان الرئة بين غير المدخنين
أسباب زيادة الإصابة بسرطان الرئة بين غير المدخنين
أسباب زيادة الإصابة بسرطان الرئة بين غير المدخنين

فيديو

اصوات مرعبة

بفعل فاعل.. فيديو لقبطان في البحر المتوسط يثير الجدل بأصوات غريبة في القاع

ريهام عبد الغفور ومحمد فراج من بوستر مسلسل كتالوج

بطولة محمد فراج .. نتفليكس تطرح الإعلان الرسمي لـ مسلسل كتالوج استعداداً لعرضه 17 يوليو

أصالة ومدين

اصالة تطرح ألبوم ضريبة البعد والأغنية الرئيسية بتوقيع مدين

كارمن سليمان

كارمن سليمان تطرح أغنيتها الجديدة "حب ايه يا حسرة"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : هذا المساء

د. غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: شهيدات حادث المنوفية لكل كلمة معنى

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: الأسرار المناخية في الأمطار الصيفية

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: رحيل أحمد عامر.. لحظة صدق مع النفس وعِبرة للأحياء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تغيير الشرق الأوسط.. نتنياهو يغذي حربا طويلة

المزيد