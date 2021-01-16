بعد تهديده لخصوصية مستخدميه.. واتسآب يتراجع عن سياسته الإجبارية بشرط جديد

فيسبوك مما يعد انتهاكا كبيرا لخصوصيتهم.

اضطرت شركة واتساب WhatsApp ، لتأخير تنفيذ سياسة الخصوصية المحدثة التي كشفت عنها مؤخرا، والتي أثارت غضب جميع مستخدمي تطبيق التراسل المجاني حول العالم، بعد أن قال عنها النقاد إنها ستجبر المستخدمين على مشاركة البيانات الشخصية معمما يعد انتهاكا كبيرا لخصوصيتهم.









واتساب يوم الثامن من فبراير المقبل، والذي كان جزءا من شروط واتساب التي أعلنت عنها مطلع العام الجاري أنه في حالة عدم الموافقة على السياسة الجديدة ستقوم الشركة بحذف الحساب من منصتها. ووفقا لما نشرته مدونة الشركة أمس، الجمعة، فإنه لن يتم تعليق أو حذف أي حساب مشارك فييوم الثامن من فبراير المقبل، والذي كان جزءا من شروط واتساب التي أعلنت عنها مطلع العام الجاري أنه في حالة عدم الموافقة على السياسة الجديدة ستقوم الشركة بحذف الحساب من منصتها.

















وقالت الشركة التابعة لفيسبوك: "إن التأخير كان بسبب "الارتباك" و"المعلومات الخاطئة" المحيطة بسياسة الخصوصية والأمن الجديدة"، وأضافت: "إن تحديث السياسة الجديدة لا يتضمن سوى خيارات جديدة للأشخاص لإدارة أعمالهم على واتساب والتي توفر شفافية أكبر حول طريقة جمع البيانات واستخدامها و "لا يوسع قدرتنا على مشاركة البيانات مع فيسبوك".









وبحسب ما ذكرته صحيفة "business insider"، سيتم تأجيل تاريخ طرح السياسة الجديدة حتى 15 مايو القادم، وقالت واتساب إنه لن يتم تعليق أو حذف حساب أي شخص في 8 فبراير، وهو الموعد المحدد الذي كان من المقرر أن تدخل السياسة حيز التنفيذ، وذلك حتى يكون بوسع المستخدمين التعرف على السياسات قبل الميعاد الجديد.









ويأتي إعلان شركة فيسبوك الجديد بعد مرور أسبوعين من كشف شروط خدمة واتساب التابع لها، والتي تنص على مشاركة بيانات مستخدميها البالغ عددهم ملياري مع باقي خدماتها، مما أثار انتقادات من مستخدمي تطبيق المراسلة الذين كانوا قلقين بشأن خصوصية بياناتهم.









وتسببت شروط السياسة الجديدة، التي أعلنت عنها شركة "واتساب" في أوائل عام 2021، وبدء بالفعل مستخدميها في تلقي تنبيهات للموافقة عليها، في غضب بين خبراء التكنولوجيا ودعاة الخصوصية ورجال الأعمال والمنظمات الحكومية، بدأ العديد من المستخدمين في التدفق على منصات المراسلة البديلة، مثل تطبيق الدردشة المشفر سيجنال Signal.









وعلى أثر تهديد واتساب لمستخدميه، شهدت تطبيقات المراسلة المشفرة سيجنال وتيليجرام ارتفاعًا كبيرًا في عدد التحميل من متاجر تطبيقات آبل وجوجل، مما أدي إلى تراجع في نمو تطبيق التراسل الأشهر المملوك لشركة فيسبوك بعد الإخفاق الذي أجبر الشركة على توضيح تحديث الخصوصية الذي أرسلته إلى المستخدمين مؤخرًا.









وقالت شركة تحليلات تطبيقات الهواتف الجوالة "سنسور تاور" يوم الأربعاء الماضي، إن تطبيق سيجنال Signal، احتل قائمة التطبيق الأكثر تنزيلا خلال الأسبوعين الماضيين، حيث شهد 17.8 مليون عملية تحميل للتطبيق من منصات آبل وجوجل خلال الأسبوع من 5 إلى 12 يناير الجاري، أي بزيادة قدرها 61 ضعفًا عن الأسبوع السابق الذي شهد 285 ألف عملية تحميل.







